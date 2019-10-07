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ارتفاع أسعار الذهب قبيل محادثات التجارة الصينية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:19 ص
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ارتفاع أسعار الذهب قبيل محادثات التجارة الصينية
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع توخى المستثمرين الحذر قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية عقب تقرير ذكر أن بكين لن توافق على الأرجح على اتفاق تجارى واسع النطاق مع الولايات المتحدة.

وصعد سعر الذهب فى التعاملات الفورية 0.1% إلى 1505.38 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر 0.5% الأسبوع الماضى وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وزاد الذهب فى التعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة 0.1% إلى 1511 دولارا للأوقية.

ومن المقرر أن تُعقد الجولة القادمة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين فى واشنطن يومى 10 و11 أكتوبر رغم أن آمال تحقيق تقدم تبددت بعد تقرير قال إن المسئولين الصينيين يريدون أن يكون نطاق مفاوضات هذا الأسبوع ضيقا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3% إلى 878.87 دولار، وفقدت الفضة 0.1% إلى 17.45 دولار.

ولم يطرأ تغير على البلاديوم عند 1665.67 دولار.
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