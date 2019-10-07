إياد نصار الأكثر بحثا على جوجل بعد نجاح العرض الأول لـ"الممر"

تصدر اسم الفنان إياد نصار، محركات البحث واحتل مركزًا متقدمًا في قوائم التريند في جوجل بأكثر من 2000 عملىة بحث.

وأبدع إياد نصار في تقديم شخصية الضابط الإسرائيلي خلال فيلم الممر والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وبعد عرض فيلم الممر، انطلقت حملة من قبل رواد التواصل الإجتماعي عبر السوشيال ميديا والذين أشادوا ببراعة إياد نصار في تقديم هذه الشخصية، وبمن اختاره للقيام بهذا الدور.





ومن المنتظر أن تقوم قناة "ON E" بإعادة عرض "الممر"، اليوم الإثنين فى تمام الساعة الخامسة عصرًا.





وكانت ON E قد أعلنت عرض الفيلم حصريًا لأول مرة عبر شاشتها وذلك احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بدءًا من مساء أمس الأحد في تمام الساعة 10 مساءًا، كما سيعاد يوم السبت 12 أكتوبر.





قصة فيلم الممر

يتناول فيلم الممر قصة وطنية حول إرادة جنودنا البواسل في تحويل الهزيمة إلى نصر محقق بالصبر والعزيمة وقوة التخطيط والثقة بالله.





ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.





وتجمع عدد كبير من الجمهور مساء أمس لمشاهدة فيلم الممر عبر القنوات الفضائية الناقلة له، وخيمت بينهم حالة من الملحمة الوطنية كما وصفها البعض، حيث أن لأول مرة يتسبب عمل فني في توحيد صفوف الجمهور وتجمعهم لمشاهدته في وقت واحد.





القنوات الأخرى التي ستعرض فيلم الممر

كما ستعرض شاشة قناة DMC فيلم الممر يوم الجمعة المقبل الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة 11 مساءًا، كما سيتم إعادة عرضه في الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري.





يشارك في بطولة فيلم الممر نخبة كبيرة من أهم النجوم وهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف في الفيلم.





جدير بالذكر أن قناة ON E قد تصدر إسمها هي الأخرى تريند جوجل بالمركز الأول، وذلك بعد عرض فيلم الممر لأول مرة مساء أمس الأحد.