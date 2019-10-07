"أمهات مصر": التعليم تعاملت مع عجز المعلمين في المدارس بسلبية تامة

استنكرت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، الطريقة السلبية التي تتعامل بها وزارة التربية والتعليم مع أزمة عجز المعلمين في عدد كبير من المدارس.









وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أغلب الإدارات التعليمية تعاني من عجز في المعلمين بالمدارس، ورغم قرب حلول شهر علي بدء العام الدراسي إلا أن الوزارة لم تتخذ إجراء حقيقي علي أرض الواقع لسد العجز وكأن شيء لم يكن.









وأشارت عبير، إلي أن الوزارة لم تعتمد خريجي كلية التربية رغم الاستعانة بهم العام الماضي بعد إجراء مقابلات وعدة اختبارات وبعد دراسة في التخصصات المطلوبة والتي تعاني من عجز، إلا أنها استغنت عنهم بحجة عدم وجود ميزانية كافية، مستطردة : "الوزارة مش حاسة أن موضوع عجز المعلمين موضوع مهم ويستوجب توفير وتخصيص ميزانيات له".









وطالبت عبير، مجلس الوزراء ومجلس النواب بإيجاد حل سريع وتخصيص ميزانية لسد حجز المعلمين في أغلب المدارس، وليكن من خلال تثبيت أصحاب العقود المؤقتة التي استعانت بهم الوزارة العام الماضي.



