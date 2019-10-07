ندوة لمناقشة "ادب الرحلة سحر الامكنة" لهالة البدري أكتوبر الجاري

تستعد الروائية والكتابة الصحفية هالة البدري، لحفل توقيع ومناقشة كتابها الجديد الذي يحمل عنوان "أدب الرحلة سحر الامكنة"، وذلك بمقر في تمام السادسة مساء الأحد ١٣ اكتوبر الجاري، بمقر شعبة أدب الرحلات القائمة على تنظيم الحفل.





ومن المقرر أن يناقش الكتاب الروائى حمدى البطران رئيس الشعبة، والناقد الأدبى سيد الوكيل أمين الشعبة، كما يناقش الكتاب، الكاتبة الصحفية والأديبة عزة بدر، والباحثة فى أدب الرحلة الأستاذة أميرة سعد، وتدير الندوة الكاتبة الصحفية والأديبة وفاء عوض نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون.





الجدير بالذكر أن هالة البدرى، هى روائية وكاتبة ورئيس تحرير ومجلس ادارة مجلة الإذاعة والتلفزيون سابقا، حصلت البدرى على جائزة التفوق فرع الآداب عن مجمل أعمالها الأدبية ومنها "المرأة العراقية"، وتنتمى البدرى إلى جيل السبعينات، وتدور كتاباتها حول الهم الإنسانى والعربى.





عملت مراسلة لمجلتى “روز اليوسف” و”صباح الخير” فى بغداد فى الفترة من 1975 إلى 1980 وهو الزمن الذى شهد كثيراً من الأحداث المصرية والعربية، صدر لها: السباحة فى قمقم – رواية 1988، رقصة الشمس والغيم -قصص 1989، أجنحة الحصان، قصص 1992، منتهى، رواية 1995، ليس الآن، رواية 1998، امرأة ما، رواية، قصر النملة، قصص 2006، فلاح مصر فى أرض العراق 1980، المرأة العراقية 1980، غواية الحكى 2009 ولها تحت الطبع خمسون رواية ورواية، سحر الأمكنة الجزء الثانى من غواية الحكى، طى الألم وهى روايتها الجديدة بعد مطر على بغداد، وتقاسيم على قصة حب قصص قصيرة.



