"القاهرة السينمائى".. أول مهرجان عربى يوقع على ميثاق "5050 فى 2020"

أعلن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، التوقيع على ميثاق للمساواة بين النساء والرجال فى الفعاليات السينمائية بحلول 2020، والمعروف باسم "5050 فى 2020" ليكون المهرجان الأول عربياً والثانى إفريقياً الذى يعلن التزامه ببنود الوثيقة التى أطلقتها حركة "5050 فى 2020"، وكان أول الموقعين عليها مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ71 عام 2018.





وبموجب هذا التوقيع سيكون "القاهرة السينمائى" ملتزما بدءاً من دورته الـ42، المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر 2020، بإعلان الإحصائيات المرتبطة بنسب مشاركة النساء فى فريق البرمجة، ولجنة الاختيار، كما يلتزم المهرجان أيضا بدءاً من العام المقبل، بإعلان نسبة الأفلام التى تقدمت من إخراج نساء، وعدد الأفلام التى اختارها المهرجان منها.





وأكد المنتج محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، أن مصر تهتم بتمثيل المرأة فى كافة المجالات عموماً والسينما بوجه خاص، كما أن نسبة تمثيل المرأة فى السينما العربية توازى وربما تزيد عن نسبة تمثيلها فى الغرب.





وتابع أن انضمام مهرجان القاهرة لهذه المبادرة يعد تأكيداً وتعزيزاً لهذا الموقف، الذى أعلنه العام الماضى بوضوح عبر برنامج "مخرجات عربيات"، والذى احتفى خلاله بـ8 شخصيات نسائية عربية برزت وتألقت فى مجال الإخراج السينمائى، وعرض أفلامهن، وهى: "نوارة" لهالة خليل من مصر، "الخروج للنهار" لهالة لطفى من مصر، "3000 ليلة" لمى مصرى من فلسطين، "واجب" لـ آن مارى جاسر من فلسطين، "وجدة" لهيفاء المنصور من السعودية، "على كف عفريت" لكوثر بن هنية من تونس، "السعداء"، لصوفيا جاما من الجزائر، و"آلات حادة" لنجوم الغانم من الإمارات.





يشار إلى أن وثيقة مبادرة "5050 فى 2020"، وقع عليها حوالى 60 مهرجانا سينمائيا، أبرزها؛ برلين، لوكارنو، فينسيا، تورنتو، سان سيباستيان، لندن، سراييفو، لوس أنجلوس، روما، نيويورك، "آنسى" للرسوم المتحركة، "كليرمون فيران" الدولى للأفلام القصيرة، ومن إفريقيا وقع على الوثيقة مهرجان وحيد هو "دربان" بجنوب إفريقيا.