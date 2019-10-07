قسد: القوات الأمريكية تسحب قواتها من الحدود مع تركيا

سحبت القوات الأمريكية، اليوم الإثنين، عناصرها من المناطق الحدودية مع تركيا، بعد ساعات من إعطاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضوء الأخضر لهجوم وشيك تخطط له أنقرة، على شمال سوريا، حسبما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقالت قيادة قوات سوريا الديمقراطية في بيان: "رغم الجهود المبذولة من قبلنا لتجنب أي تصعيد عسكري مع تركيا، والمرونة التي أبديناها للمضي قدماً لإنشاء آلية أمن الحدود، إلا أن القوات الأمريكية لم تفِ بالتزاماتها، وسحبت قواتها من المناطق الحدودية مع تركيا".

وأصدرت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، بيانًا حذرت فيه من أن التدخل العسكري من جانب تركيا في الأراضي السورية، سيكون بمثابة كارثة على المنطقة، ونتيجة له سيعود تنظيم داعش إلى المنطقة التي هزم فيها.

ويأتي هذا البيان رداً على تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال فيها إن التدخل التركي ضد الأكراد في شمال وشمال شرق سوريا بات "وشيكاً"، مؤكداً أن "صبر أنقرة نفد في انتظار دعم الولايات المتحدة لهذا العمل العسكري".

وكتب مركز تنسيق العمليات العسكرية للقوات السورية الديمقراطية عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، أن "التهديدات التركية في شمال شرق سوريا ستكون كارثة على المنطقة بأسرها، وسيعود داعش".

وتابع "أي هجوم تركي سيلغي سنوات من الجهود الدولية لمكافحة التهديد الإرهابي لتنظيم داعش بالنسبة للعالم".

ولا يزال تنظيم داعش موجوداً في الصحراء السورية الواقعة في محافظة حمص، ولا تزال هناك خلايا نائمة لأتباعه في أجزاء كثيرة من شرق سوريا.