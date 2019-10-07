بدء انسحاب القوات الأمريكية من المناطق على طول الحدود التركية



وقال البيت الابيض في بيان في وقت متأخر يوم الاحد " ستمضي تركيا قريبا قدما في عمليتها المخططة منذ فترة طويلة في شمال سوريا.. لن تدعم القوات المسلحة الامريكية العملية أو تشارك فيها، ولن تتواجد قوات الولايات المتحدة، بعد أن هزمت" الخلافة "الإقليمية لداعش، في المنطقة القريبة."



أكد البيت الأبيض أيضًا أن تركيا ستستحوذ على جميع مقاتلي داعش الذين تم أسرهم خلال العامين الماضيين.



وقالت الولايات المتحدة في بيانها "لقد ضغطت حكومة الولايات المتحدة على فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى، جاء منها الكثير من مقاتلي داعش المحتجزين، لاستعادتهم، لكنهم لا يريدوهم ورفضوا"، واوضحت الولايات المتحدة انها لن تحتجزهم حيث يمكن أن يكلفهم هذا تكاليف باهظة.



ذكرت وسائل الإعلام التركية الرسمية أن ترامب وأردوغان وافقا على الاجتماع في البيت الأبيض في نوفمبر، على الرغم من أن البيت الأبيض لم يذكر ذلك في بيانه.



توصل مفاوضون من الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاق في 7 أغسطس لإنشاء منطقة آمنة في شمال شرق سوريا من أجل تأمين الأراضي التي كانت تحت سيطرة الدولة الإسلامية.

و في وقت سابق، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية منفردة في شمال شرق سوريا، قائلًا إن الجيش التركي مستعد للتحرك ضد القوات الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة "ربما اليوم وربما غدًا".



خلال حديثه يوم السبت، طلب أردوغان إجابة من حليف الناتو الولايات المتحدة حول موقفه فيما يتعلق بالمقاتلين الأكراد السوريين.



تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادًا للتمرد الكردي داخل حدودها، وتتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة عن دعمها. تشكل المجموعة العمود الفقري للقوات السورية المدعومة من الولايات المتحدة ضد جماعة الدولة الإسلامية.



وقال أردوغان إن الولايات المتحدة لم تلتزم بالخطط الموعودة لإدارة دوريات مشتركة في المنطقة الحدودية، وإقامة ما يسمى بمنطقة آمنة لإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود التركية.



أجرى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وتركيا يوم الجمعة دورياتهما المشتركة الثالثة في شمال شرق سوريا وسط تجدد المخاوف من أن الخطة التي تهدف إلى نزع فتيل التوترات بين حليفي واشنطن - أنقرة والأكراد السوريين - قد لا تكون كافية.



أكد وزير الدفاع التركي خلوصي اكار موقف أنقرة من أنها لن تقبل التأخير في إنشاء ما تسميه "منطقة آمنة". وقال إن تركيا يمكنها أن تتصرف بمفردها لإعدادها، وهو ما يحيي المخاوف بشأن عملية عسكرية تركية محتملة.



قال مسؤول كردي سوري كبير إن مجموعته تتعامل مع التهديدات التركية المتجددة على محمل الجد، وطالب باتخاذ تدابير لمنع الهجوم وانهيار الاتفاق.



وقال شون روبرتسون، المتحدث باسم البنتاغون، إن أي "عمليات عسكرية غير منسقة من قبل تركيا ستكون مصدر قلق بالغ لأنها ستقوض مصلحتنا المشتركة المتمثلة في تأمين شمال شرق سوريا والهزيمة الدائمة" لجماعة الدولة الإسلامية.



اتفقت أنقرة وواشنطن في أغسطس على تنفيذ الدوريات المشتركة وإخراج المقاتلين الأكراد السوريين من الحدود. لكنهم ما زالوا يختلفون حول حجم المنطقة على طول الحدود السورية التركية ومن سيراقبها.



يصف الأمريكيون والأكراد الإجراءات بأنها "آلية أمنية".



وجاءت دورية الجمعة عقب مكالمة هاتفية في وقت متأخر من يوم الخميس بين اكار ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير قال فيها اكار إن تركيا ستنهي الدوريات المشتركة "إذا كان هناك انحرافات وتأخير"، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.





تستعد تركيا لغزو سوريا، حيث كانت البلاد تهددها في الأشهر الأخيرة، مع اعلان الولايات المتحدة إنها ستزيل جميع قواتها من "المنطقة القريبة"، وفقًا للبيت الأبيض.من المرجح أن تضع هذه الخطوة القوات الكردية التي ساعدت الولايات المتحدة في هزيمة داعش في خطر. تعتبر تركيا أن القوات الكردية - حزب العمال الكردستاني وحزب الشعب الكردستاني - هي منظمات إرهابية.جاءت الأخبار في وقت متأخر من يوم الأحد بعد أن تحدث الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف في وقت سابق من اليوم.