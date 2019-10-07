هازارد يسعد جماهير ريال مدريد

تحدث النجم البلجيكي ايدين هازارد عن هدفه الأول له مع نادي ريال مدريد امام فريق غرناطة في اطار منافسات الدوري الاسباني.





استغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تثور الشكوك من أجل الخروج ، ولكن ضد غرناطة يوم السبت ، حطم أخيرًا بطنه ونهض.





كان على رقم 7 الانتظار لمدة 401 دقيقة للاحتفال لأول مرة باللون الأبيض ، وهو الانتظار لفترة أطول من أي وقت مضى.





واستغرق مع ليل 81 دقيقة فقط ، وسجل هدفه الأول ضد أوكسير عندما كان لا يزال يحاول القتال من أجل مكان في فريقهم.





وحصل في تشيلسي على النتيجة بعد 245 دقيقة فقط ، ونزل عن المرمى ضد نورويتش عندما افتتح التسجيل ولم يكن البلجيكي لديه كل شيء بنفسه هذا المصطلح وإصابته قد أعادته.





لقد عاد إلى الشكل الآن وحقق هدفه التنافسي الأول منذ نهائي دوري أوروبا أمام أرسنال في باكو في 29 مايو بعد الفوز، انضم جاريث بيل وأثنى على زميله في الفريق.



