بعد غلق صفحاتها.. أستاذ إعلام بالقومي للبحوث الجنائية تتضامن مع "الفجر" ضد "فيس بوك"

تضامنت الدكتورة هبة جمال أستاذ الإعلام بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، مع جريدة الفجر، بعد إغلاق صفحات الجريدة من على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وأشارت جمال، إلى إن الغلق ذاته أمر متوقع، حيث أن هذا الموقع يراقب كل التفاصيل والمعلومات التي يقدمها الشخص على طبق من ذهب والتي تستخدم لرسم معالم فكره واهتماماته واتجاهاته ورأيه.





وفي سياق آخر أصدرت مؤسسة الفجر للصحافة والطباعة والنشر، بيانا بعد حذف موقع «فيس بوك»، للصفحات المؤسسة الرسمية وعدد من صفحات العاملين بها.





وقال البيان، إن يوم الخميس الماضي شهد حذف الصفحات الرئيسية والمتخصصة لبوابة الفجر على موقع «فيس بوك»: وهي «الفجر والفجر الرياضي والفجر الفني»، إلى جانب الحسابات الشخصية لعدد كبير من موظفيها.





وأعلن البيان عن عدم تمكن إدارة المؤسسة من التواصل من جانب الجريدة مع فريق الدعم الفني لموقع «فيس بوك»، للتحقيق في المشكلة.









يشار إلى أن موقع «فيس بوك»، كان قد أعلن حذف الصفحات بعد استخدامها للتلاعب وتضليل الآخرين.





وعلق البيان أن «الفجر» هي جريدة محلية مستقلة لا تهدف إلى التضليل ولكنها تعبر عن الموقف السياسي الحالي لها وللبلاد، كما تعمل وفقا للمعايير الصحفية، وترى أن الاتهامات غير صحيحة، بحسب بيان الفجر.





وعلق البيان على اتهام «فيس بوك»، الذي قال فيه: «عادةً ما يضع مديرو الصفحة ومسؤولو الحساب منشورات بشأن الأخبار المحلية والمواضيع السياسية بما في ذلك المحتوى الذي يدعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وينتقد قطر وإيران وتركيا، والحركة الانفصالية الجنوبية في اليمن، على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هويتهم، إلا أن تحقيقنا وجد روابط مع جريدة الفجر المصرية».





وذكر البيان أنه من المثير للسخرية أن المحتوى الوحيد المذكور في البيان الصحفي من «الفجر»، يغطي مهرجانًا سينمائيًا محليًا على عكس المحتوى السياسي المذكور في الصفحات الأخرى المحذوفة من قبل «فيس بوك»، والتي ليست تابعة تمامًا لمؤسسة الفجر.



