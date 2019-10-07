زيدان يتراجع عن التعاقد مع الصفقة الكبرى

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وجد ضآلته في لاعب خط الوسط المميز.





ووفقا لصحيفة الآس الإسبانية فإن فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد هو بول بوجبا الخاص بزين الدين زيدان.





وتابعت: "هو لاعب 'Box to Box' لديه إمكانيات تقنية مُختلفة ، كان الشريك المثالي لكروس وكاسميرو ضد غرناطة".





وأضافت: "زيدان بنفسه اعترف بالأداء الرائع الذي قدمه اللاعب حيث قال في المؤتمر الصحفي: " فالفيردي أكد على وجوده فب الفريق، إنه جيد جداً"، زيدان مُعجب بالشاب القادم من الاوروجواي، ضد غرناطة استرجع الكرة ٩ مرات (الأكثر في اللقاء) وتسبب بشكل مباشرة بالهدفين الثاني والثالث".





واختتمت: "زيدان كان يفتقد للقوة في وسط الميدان وطالب ببول بوجبا والان لديه فالفيردي، فيدي هو الشريك المثالي لكروس وكاسميرو حيث شارك الألماني في 99% من الدقائق الممكنة هذا الموسم والبرازيلي في 96% من الدقائق الممكنة، فالفيردي قدم المساعدة هجومياً ودفاعياً للثنائي".







