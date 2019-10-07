غدًا.. رباعي الساكسفون الكوري في دار الأوبر المصرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، فى إطار خطتها لتقديم ألوان فنية من مختلف أنحاء العالم، أمسية فنية لرباعى الساكسفون الكورى غدا الأربعاء، على المسرح المكشوف بالأوبرا.





ويتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من الألحان العربية من بينها: "حلوة يا بلدى، سالمة يا سلامة، وحياة قلبى"، إلى جانب مجموعة من المؤلفات العالمية فى قوالب فنية متنوعة منها "الكلاسيكية، المعاصرة، الجاز، البوب والتانجو" من بينها افتتاحية كانديد، متتابعة مدينة الملاهى، عالم جديد، سوسويز، مرحبا جود، هذا أنا، ميدلى بوب، المرح وأعلى المدينة".





ويشار إلى أن عازفى رباعى الساكسفون الكورى تخرجوا فى كلية الموسيقى بجامعة سيول الوطنية، كما تكون الفريق بهدف نشر الثقافة الموسيقية العالمية من خلال آلة الساكسفون الموسيقية.





وقدم الفريق المئات من العروض الفنية الناجحة، كما شارك فى العديد من المهرجانات المحلية المتخصصة، وأصدر أول البوماته بعنوان :"دعونا نبدأ معكم"، وضم ألوانا من الموسيقى التى يقدمها الفريق وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.