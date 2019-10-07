السفير الفنزويلي لدى اليابان يعلن تجميد حسابه المصرفي
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:15 ص
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ترجمة: منار طارق
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أعلن السفير الفنزويلي لدى اليابان، أن حسابه المصرفي في اليابان أصبح يتعذر الوصول إليه فيما يبدو كنتيجة لقرار الرئيس دونالد ترامب بتجميد الأصول الفنزويلية في الولايات المتحدة.
أخبر السفير سايكو إيشيكاوا وكالة أسوشيتيد برس أنه قد تجمد حسابين لدبلوماسيين فنزويليين آخرين في اليابان وحساب زوجته، وهي مواطنة يابانية، أيضًا.
وقال إن الحسابات المجمدة كلها شخصية وأن حساب السفارة لا يزال يعمل.
سعت إدارة ترامب إلى عزل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن طريق منع الموالين من ذوي الرتب العالية من دخول الولايات المتحدة وتجميد الأصول الأمريكية للعديد من المدرجين في قائمة عدم الدخول.
ولم يكن لدى المسؤولين في وزارة الخارجية والبنك، أحد فروع مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، أي تعليق فوري.
أخبر السفير سايكو إيشيكاوا وكالة أسوشيتيد برس أنه قد تجمد حسابين لدبلوماسيين فنزويليين آخرين في اليابان وحساب زوجته، وهي مواطنة يابانية، أيضًا.
وقال إن الحسابات المجمدة كلها شخصية وأن حساب السفارة لا يزال يعمل.
سعت إدارة ترامب إلى عزل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن طريق منع الموالين من ذوي الرتب العالية من دخول الولايات المتحدة وتجميد الأصول الأمريكية للعديد من المدرجين في قائمة عدم الدخول.
ولم يكن لدى المسؤولين في وزارة الخارجية والبنك، أحد فروع مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، أي تعليق فوري.
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