توقف حركة المرور جزئيا بطريق الفيوم الصحراوي

توقفت حركة المرور جزئيا، بطريق الفيوم الصحراوى، جراء وقوع حادث تصادم وإصابة شخص، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم الصحراوي، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.





وكان قد قام مرفق مياه الشرب بمركز ومدينة طاميه بالفيوم، بالتعاون مع مجلس مدينة طامية، بإصلاح خط مياه الشرب بعزبة العوامي التابعة لقرية قصر رشوان تم ضخ المياه بالمواسير لأنحاء العزبة.





كما قامت الأجهزة التنفيذية بشبكة كهرباء طامية وبمعاونة مجلس مدينة طامية باستعدال عامود الكهرباء، والذي تم سقوطه علي طريق طامية الروضة، كما تم أيضًا متابعة أعمال تغيير خط الصرف الصحي بقرية الروبيات بعد انفجار بخط الطرد.





كما قامت الأجهزة التنفيذية بالصرف الصحي بطامية وبمعاونة مجلس مدينة طامية والوحدة المحلية بقرية الروضة فقد تم تغيير مواسير الصرف الصحي (مواسير الظهر القديمة الـ 300)، وتم استبدالها بمواسير بولي 400، بمساحة 160 متر طولي تقريبًا، كما تم شفط المياه من بعض المنازل التي دخل فيها مياه الصرف، وتم ردم الحفر بالرمل بعد الانتهاء من الحفر.





كما تم افتتاح معرض لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة كمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وتوفير مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بأسعار مخفضة فى متناول اليد للجميع، كما تم زيارة المركز المتميز لصحة الأم والطفل لخدمة سرسنا والقري المجاورة، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز طامية بتفقد مصنع كازارين للملابس الجاهزة بكوم أوشيم.



