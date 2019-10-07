المنصورة يواجه الترسانة استعدادًا لمجموعة بحري

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة، مواجهة ودية، خارج ملعبه، أمام فريق الترسانة، في الرابعة من عصر اليوم الإثنين، في إطار استعداداته لخوض منافسات مجموعة بحري، بدوري القسم الثاني.



وكان المنصورة قد خسر مؤخراً من نجوم المستقبل، بهدف دون مقابل، كما لعب من قبل مع سمنود وحقق الفوز 3-0، ثم الفوز على بنها 2-0، وكهرباء طلخا 1-0، وشربين 2-0، وكفر الشيخ 3-1، والمريخ 1-0، وخسر من الشرقية 0-1، وتغلب على سلسيل 8-0، وتعادل أمام جمهورية شبين 0-0، وتغلب على الأمير 2-0.



على جانب آخر يبحث نادي الترسانة عن عودة الفريق الأول للدوري الممتاز، بعد غياب طويل، حيث يستعد مسئولو الشواكيش للموسم الجديد من دوري القسم الثاني، عن طريق تدعيم الصفوف بلاعبين أصحاب خبرات، بجانب لاعبين مميزين من القسم الثاني، في ظل توافر قوام رئيسي من الموسم الماضي.



وكان الترسانة قد تعاقد مع علاء ميهوب مدرب الأهلي الأسبق، ليتولى مهمة الإدارة الفنية، استعداداً للموسم المقبل، مع توفير التدعيمات ومقومات التأهل من أجل المنافسة بقوة على قمة المجموعة الثانية.





ويقدم "الفجر الرياضي" تقريرا عن الترسانة يتضمن مشواره خلال فترة الإعداد وكيف استعد الفريق لخوض منافسات مجموعة القاهرة :





اعتذار جعفر والتعاقد مع ميهوب





كان مجلس إدارة الترسانة قد تعاقد مع فاروق جعفر لاعب الزمالك الأسبق، ليتولى مهمة الإدارة الفنية، للفريق في الموسم الجديد، قبل أن يعتذر عن الإستمرار في المهمة، ويفسخ التعاقد، قبل بداية فترة الإعداد، ليتم إسناد المهمة إلى علاء ميهوب مدرب الأهلي الأسبق.





بداية فترة الإعداد





انطلقت فترة الإعداد للترسانة مطلع الأسبوع الثاني شهر يوليو، بحضور عدد من اللاعبين القدامى، وبعض التعاقدات الجديدة التي كانت قد إنضم للفريق قبل إنطلاق التدريبات، وشهدت المرحلة الأولى من فترة الإعداد، تجهيز اللاعبين بشكل تدرييجي، لإستعادة المستوى البدني.





القائمة الأولى





شهدت قائمة الترسانة قيد 14 لاعب، من اللاعبين القدامى وهم أشرف بخيت، عبد الله محمد، أحمد هشام، طارق وطني، ومحمود شاكر، وإيهاب ياسر، وهشام رجب، وعمر طارق، وإيهاب فؤاد، وأحمد جمال، وابراهيم منصور، وأحمد عماد، ووليد فوزي، ورضا سيد.





اللاعبين الراحلين عن الترسانة





رحل عن صفوف الترسانة 19 لاعب بنهاية الموسم الماضي وهم عمرو خليل ومحمود حربي وأحمد عبد منعم وعماد حلمي وهارون إسماعيل وريعو ورضا العزب وعمار شحاتة ومحمد فوزي وعاصم شيكا ومهاب ياسر ومحمود كشلط ومحمد مصطفي "ميدو" والسيد حمدي وحسين حمدي ورزاق ابو بكر وأحمد أنيس وحكيم آلابي، ومصطفى ناصر.





التعاقدات الجديدة





حصل الترسانة على توقيع 11 لاعب حتى الآن، وهم : أحمد حسين حارس المريخ، وعمر جابر حارس الفيوم، وسيد حمدي مهاجم بورتو، واسلام حازم لاعب النجوم، ومحمد مجدي كريسبو لاعب سيراميكا، ومحمد أشرف مهاجم وادي دجلة، وبركات حجاج لاعب إنبي، ومحمد عضل لاعب الأهلي والإنتاج، وأحمد عارف توتي لاعب السكة الحديد، وجون كونجا ظهير أيسر كيما أسوان، ومحمد ماهر ظهير أيمن إنبي، وأحمد جعفر مهاجم طلائع الجيش.





معسكر برج العرب





وأقام الترسانة معسكر في برج العرب خلال الفترة من 17 إلى 29 أغسطس، لعب خلالة مبارتان حيث تعادل مع إف سي مصر 1-1، بينما خسر أمام فاركو 0-1.





المباريات الودية





خاض الترسانة 12 مباراة ودية منذ بداية الموسم الحالي، حيث إفتتاح تجاربة يوم 23 يوليو بالفوز على بني سويف 4-3، ثم خسر من فريق خورفكان الإماراتي 0-1، وتعادل مع الصفوة 0-0، ثم خسر من أحد السعودي 0-1، وفاز على الشعلة 3-1، ثم خسر أمام فاركو 0-1، وتعادل مع نادي مصر 1-1، وبلدية المحلة 0-0، وخسر من بترول أسيوط 0-2، وفاز على الإنتاج الحربي 1-0، وتعادل مع المقاولون 0-0، وخسر من الإتصالات 0-1، وفاز على دمنهور 3-0، وخسر مؤخراً من البنك الأهلي 2-1.





الجهاز الفني للترسانة





يقود الترسانة جهاز فني بقيادة علاء ميهوب، يعاونه مؤمن عبد الغفار مدرب عام، ووائل الجميل مدرب، وعصام محمود مدرب حراس، وياسر حسن مدير إداري، وسيد حامد علاج طبيعى، وقاسم قدري مدرب أحمال، وكريم شحاته مدير كرة.



- مباريات الترسانة في الدور الأول :



1- الترسانة X منتخب السويس



2- نجوم المستقبل X الترسانة



3- الترسانة X المريخ



4 - جمهورية شبين X الترسانة



5- الترسانة X الداخلية



6- سيراميكا X الترسانة



7- الترسانة X بتروجت



8- الزرقا X الترسانة



9-الترسانة X القناة



10- النصر X الترسانة



11- كوكاكولا X الترسانة