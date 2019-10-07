ملخص وأهداف مباراة الزمالك ضد نادي مصر 1/1 في الدوري المصري (فيديو)

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نظيره الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 - 2020.

ملخص وأهداف مباراة الزمالك ضد نادي مصر

وافتتح النجم المغربي أشرف بن شرقي أهداف المباراة مبكرًا لصالح الزمالك في الدقيقة الخامسة عشر من عمر المباراة، بعد أسيست رائع من يوسف أوباما، ليجد اللاعب المغربي نفسه في مواجهة وليد توفيق حارس مرمى نادي مصر مباشرة، لذلك لم يتوانى في إيداعها الشباك بنجاح.

وكاد الزمالك يضاعف النتيجة في الددقيقة عشرين من زمن المباراة، بعد عرضية متقنة من الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز في اتجاه عمر السعيد، ولكن أوباما أهدرها بعدما لمس الكرة برأسة محاولاً تسديدها لتضل الكرة طريقها عن المهاجم عمر السعيد الذي كان يستعد لتسديدها.

وقام نادي مصر بالتكشير عن أنيابه في الدقيقة السادسة والعشرون بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لمحمود توبة تألق محمد عواد حارس الزمالك في إبعادها ببراعة ليحافظ على نظافة شباكه، ليتبعها نادي مصر بركنية خطيرة تفنن أحمد عبد الجواد في أهدارها بغرابة بتسديدة رأسية خارج المرمى الخالي من حارسه عواد الذي أخطأ في خروجه من المرمى دون التمكن من الإمساك بالكرة.

وفي الدقيقة 40 جاءت أخطر فرص المباراة من جانب نادي مصر بعد عرضية متقنة، أهدرها مصطفى سلطان بغرابة كبيرة بعدما سددها أعلى عارة الحارس محمد عواد.

وتوج نادي مصر هجماته الشرسة بهدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عن طريق عمر حبشي، بعدما تمريرة متقنة من إسلام داخل منطقة الجزاء إلى الحبشي ليضعها بقدمه اليسرى في شباك الحارس محمد عواد.

وفشل كلا الفريقان من إضافة أهداف أخرى في الشوط الثاني ليكتفي كلا الفريقان بنقطة، رفع بها الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع متأخرًا بفارق نقطتين عن غريمه التقليد الأهلي المتصدر، بينما رفع نادي مصر رصيده إلى نقطتين محتلاً بها المركز الخامس عشر.

وبدء الزمالك ضد نادي مصر المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في الدفاع: حمدي النقاز، محمد عبد السلام، حمدي الونش، عبدالله جمعة.

في الوسط: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، كريم بامبو.

في الهجوم: عمر السعيد.

بينما جاء تشكيل نادي مصر ضد الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: وليد توفيق.

في الدفاع: أحمد أوكا، أحمد عبد الموجود، علاء عطا، مصطفى كالوشا.

في الوسط: هشام عبد الحميد، مصطفى سلطان، محمود توبة، إسلام صلاح.

في الهجوم: عمر حبشي، أحمد الصعيدي.



