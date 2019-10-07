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رسميًا.. محمد صلاح مديرا فنيا لمنتخب السويس

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:49 ص
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رسميًا.. محمد صلاح مديرا فنيا لمنتخب السويس
محمد صلاح
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مصطفى الجندي
 
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قرر مجلس إدارة نادي منتخب السويس، برئاسة ميدو هلال، إختيار محمد صلاح، المدير الفني السابق لفريق إف سي مصر، ليتولى مهمة الإدارة الفنية، للفريق الأول لكرة القدم، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وقال صلاح في تصريح خاص لـ "الفجر الرياضي" أن توقيع عقود تدريب الفريق السويسي ستتم اليوم الإثنين، عقب الإتفاق على الخطوط العريضة، وتحديد إحتياجات المرحلة المقبلة.

وأضاف بأنة سيستعين بجهاز معاون يضم سعيد عبد العزيز مدرب عام، وتامر عبد الحكيم مدرب مساعد، وعبد الشافى إبراهيم مدربا لحراس المرمى خلال المرحلة القادمة.

وكان ميمي عبد الرازق المدير الفني لمنتخب السويس، قد إعتذر عن عدم إستكمال المهمة لظروفه الصحية عقب إجراؤة عملية في القلب.

ويشارك منتخب السويس في المجموعة الثانية، والتي تضم أندية الزرقا، المريخ، القناة، جمهورية شبين، بتروجت، النجوم، الترسانة، النصر، كوكاكولا، الداخلية، سيراميكا.
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