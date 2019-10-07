ننشر قائمة ألماظة استعدادا للقسم الثالث

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألماظة بقيادة مديره الفني أحمد علي، لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري القسم الثالث 2019-2020.



ويرصد "الفجر الرياضي" استعدادات الفريق قبل أيام قليلة من إنطلاق المسابقة، حيث يشارك الفريق بالمجموعة السادسة التي تضم 15 نادى وهم السكة الحديد، واتحاد الشرطة، والشمس،والبلاستيك، وبهتيم، ومصر للتأمين، والغاية، وبنها، والعبور، وطوخ، والعبور، وبطا، والمرج، وسراى القبة ٠



القائمة الأولى



قام فريق ألماظة بقيد 13 لاعب في القائمة الأولى وهم:عامر أحمد، فوزي شحاتة، ووسام محمود، وجلال مصطفى، وكامل عيد، ومحمد عمر نجيب، وعبد اللطيف محمد، وأحمد كشرى، ومحمود شبين، وخالد الحناوي حارس مرمى، وأسامة محمد حارس مرمى، وأحمد مرجان، وإبراهيم سيد ٠



التعاقدات الجديدة

حصل فريق ألماظة على توقيع 11 لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية وهم:

مصطفى ضحى لاعب النصر، ومصطفى الدولى لاعب الغابة، ومحمد عادل لاعب عرب الرمل، وعبد الله عراقي لاعب بنها، وأحمد صفوت لاعب طامية، وعماد السيد حارس مرمى كيما أسوان، وحسام نيمار لاعب البلاستيك، ويوسف محمد لاعب الشهداء، وأحمد الحمصانى لاعب بني سويف، وأحمد محمد لاعب الزمالك مواليد 97، وعمر سعيد لاعب سيدى سالم وتم تصعيد محمد مصطفى لاعب مواليد 99.



المباريات الودية



خاص فريق ألماظة 8 مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد فاز خلالهم في 5 مباريات وتعادل 3 مباريات فاز على فريق النوبة 4-0 ، والمرج 4-0، والصف 1-0، والنصر للتصدير 5-1، ونادى عرابى 3-0 وتعادل مع الغاية 1-1، والنصر القاهرى 1-1، وتعادل مع النوبة في المباراة الثانية 2-2.



يقود الجهاز الفني للفريق أحمد علي مدير فني، محمود هانى مشرف عام على الكورة، ومحمد عيد مدرب عام، وهشام صلاح مدرب حراس مرمى، وأحمد جابر إدارى، وخليل أبراهيم مدير إدارى، ومجدي صبرى طيب، وأيمن حافظ مدير شؤون اللاعبين، وإبراهيم على تأهيل٠



جدول مباريات فريق ألماظة في الدور الأول



1- الأميرية× ألماظة



2-الماظة× الغابة



3- البلاستيك× ألماظة



4- ألماظة× المرج



6- الشمس× ألماظة



7- ألماظة× العبور



8- اتحاد الشرطة× ألماظة



9- ألماظة× طوخ



10- بطا× ألماظة



11- ألماظة× سراى القبة



12- السكة الحديد× ألماظة



13- ألماظة. × مصر للتأمين



14- العبور× ألماظة



15- ألماظة× بنها