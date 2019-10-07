28 لاعبا في قائمة صيد المحلة للموسم الجديد

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صيد المحلة بقيادة طارق السعيد على قيد ٢٧ لاعبا في قائمة الموسم الجديد إستعدادا لبدء الموسم يوم الثاني عشر من أكتوبر الجاري.



وجاءت القائمة الأولى والتي تضم 10 لاعبين وهم : أحمد قاسم، ومحمد رضا، وإسلام الحاوي، وعبد العزيز مصطفي، وبسام الحسيني، وإبراهيم عبد الوهاب، ومؤمن نصري، وأحمد ماهر، وأمين هلال، ونادرطه درويش.



وجاءت القائمة الثانيه وتضم 18 لاعب من اللاعبين الجدد وهم: باسم الطيب، وعبدالرحمن عوف، ورضا خليف، وعبدالرحمن محمد، وأحمد صقر، وعمر طارق، ومحمد رجب ميشو، ومصطفى السيد، وإسلام محمد، وإسلام السعيد، وأحمد رسمي، ومحمد علي، وإسلام الجندي، وباسم الشعار، ومحمود الحوت، ومحمد الدسوقي، ومحمود السعيد، وفيكتور.



وكان الفريق قد خاض 12 مباراة ودية إستعدادا لبد المسابقة حيث إلتقي مع م ش سمنود وفاز بهدفين دون مقابل وعلى م ش زفتي بأربعة أهداف مقابل هدف وعلى كهرباء طلخا بهدفين مقابل هدف وبنفس النتيجة على بلطيم وهزم من المقاولون العرب بهدف نظيف وفاز على السنبلاوين بثلاثية نظيفة وتعادل مع غزل المحلة والامير بنفس النتيجة بهدف لكل فريق وتعادل مع شيكو والزعفران بهدفين لكل فريق.



ويقع فريق صيد المحلة ضمن المجموعة الثامنة والتي تضم فرق قوية مثل سمنود وصيد المحلة وسبورتنج كاسل وكفر الشيخ وبلطيم وسيدي سالم والحامول.

وسوف يلتقي في المباراة الأولى مع سمنود على ملعب غزل المحلة الفرعي في ديربي قوي.



وكان مجلس إدارة صيد المحلة برئاسة محمد الحليبي قد كلف طارق السعيد لاعب بلدية المحلة السابق بتشكيل الجهاز الفني وجاءكالاتي : طارق السعيد مديرا فنيا، رجب الدمياطي مدرب عام، هاني شويحة مدرب، صلاح الشيوي مدرب حراس المرمى، وليد عبد العزيز مدير شؤون لاعبين، محمد فوزي مدرب أحمال، محمود التلت إصابات ملاعب.



