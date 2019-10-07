خبير يكشف مخطط أثيوبيا الخبيث في مفاوضات سد النهضة (فيديو)

قال الدكتور أيمن شبانة، نائب مدير مركز دراسات حوض النيل، إن القاهرة تأكدت من أن أثيوبيا مازالت تصر على مخالفة إعلان المبادئ، وتتفاوض بنوع من سوء النية وليس حسن النية، وتعتمد على التسويف لاستغلال الوقت لفرض الأمر الواقع، وهذا ما فعلته سابقا مع كينيا والصومال، وهي تضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف، وتأخذنا إلى سياسة حافة الهاوية وهو ما كانت مصر أن تتجنبه طوال السنوات الثماني الماضية.





وأضاف "شبانة"، في لقاء مع برنامج "بانوراما"، المذاع على قناة العربية، أن مصر كانت تنتهج طريق المنفعة العامة للجميع، ولكن أثيوبيا تتعامل بطريقة مختلفة وترفض التعاون من أجل تشغيل وملء السد.





وتابع نائب مدير مركز دراسات حوض النيل، أن نهر النيل هو نهر دولي، وليس مملوكا لأي دولة تقع عليه، وبالتالي لابد من التعاون التام بين الدول المختلفة خاصة في المشروعات التي تقام عليه، مشيرا إلى أن أثيوبيا خرقت القانون الدولي، وترفض وجود خبراء دوليين في الأمور الفنية الخاصة بالسد.





الجدير بالذكر أن مصر أعلنت خلال الأيام الماضية، عن وصول مفاوضات سد النهضة بين كل من مصر وأثيوبيا والسودان، إلى طريق مسدود بعد مفاوضات استمرت لمدة أربعة سنوات.





وتختلف مصر وأثيوبيا حول فترة ملء البحيرة الخاصة بالسد، حيث تطالب مصر أن يكون الملء في فترة 5 إلى سبع سنوات، بينما ترفض أثيوبيا وتصر على أن تكون فترة الملء ما بين سنتين أو ثلاثة سنوات فقط.



