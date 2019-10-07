هاشتاج زملكاوي يدعم ميتشو يتصدر تويتر
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:09 ص
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حسن شحاتة
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دشنت جماهير نادي الزمالك هاشتاج #زملكاوي_يدعم_ميتشو، عقب نهاية مباراة الزمالك وإف سي مصر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ولم تقف جماهير الزمالك مكتوفة الأيدي وسط انتقادات بعض الأشخاص لمدربهم، لذلك قامت جماهير الزمالك بتدشين هاشتاج لدعم ميتشو، وشهد الهاشتاج تفاعلاً كبيرًا حيث شهد موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أكثر من 50 ألف تغريدة تحمل هاشتاج #زملكاوي_يدعم_ميتشو.
وغرد أحد جماهير الزمالك عبر حسابه على تويتر قائلاُ: "ميتشو مدرب ذو خبره إفريقيا ولازم يكمل أحسن من فايلر بكتير ميغركش أن الأهلى بيفوز معاه الأهلى بيفوز معاه علشان لسه ما قابلش فرق كبيره لازم ندعم ميتشو #زملكاوي_يدعم_ميتشو".
وقال مشجع أخر يدعى حامد حامد عبر صفحته على تويتر: "من أجل ستين ألف زملكاوي في مصر، نطالب بأخذ ميتشو فرصته كاملة، للحفاظ على اختيار مجلس الإدارة، واستقرار الفريق، لذلك ميتشو يستحق فرصة واثنين وعشرة، كل الدعم للداهية ميتشو #زملكاوي_يدعم_ميتشو، كما كتب شخصًا آخر يدعى أحمد حامد: "هترووق وتحلي مع الراجل ده #ميتشو وافتكرو كلامي
#زملكاوي_يدعم_ميتشو"
ومن الجدير بالذكر أن الزمالك يصطدم بغريمه التقليدي الأهلي في الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري، الأمر الذي يضع ميتشو، المدير الفني لنادي الزمالك في موقف صعب أمام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي والذي تفوق عليه في المواجهة الاولى بينهما في كأس السوبر المصري.
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