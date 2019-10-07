محمد هنيدي يكشف حقيقة تقديم جزء ثاني من "صعيدي في الجامعة الأميركية"

صرح الفنان محمد هنيدي، بأنه هناك بالفعل مشروع لتقديم فيلم جديد هو "صعيدي في الجامعة الأميركية 2"





وأشار في تصريحات صحفية أن فكرة الفيلم طرحت من الجمهور على "تويتر"، وطالبنا الناس بتقديم جزء ثانٍ من الفيلم.





جلسة عمل الجزء الثاني





وبالفعل عقدنا أكثر من جلسة عمل مع الدكتور مدحت العدل مؤلف الجزء الأول، وبدأنا نبحث عن تصور مناسب للجزء الثاني يحمل المتغيرات ويواكب التطور الذي نعيش فيه، وقد يظهر النجوم في الجزء الثاني في مشهد على الأقل، ولكن طبعاً لن يكونوا جميعاً أبطال الجزء الثاني.





يذكر أن الفيلم شارك في بطولته منى زكي وغادة عادل وأحمد السقا وطارق لطفي.





نصر أكتوبر





أحيا الفنان محمد هنيدي الذكرى السادسة والأربعين على نصر أكتوبر، والتي توافق اليوم الأحد، مؤكدا على أنه اليوم الذي يشعر فيه كل عربي ومصري بالفخر".





وغرد "هنيدي" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر: "العزة والكرامة والنصر. اليوم اللي بيخلي كل عربي ومصري فخور..اليوم اللي بيأكدلنا اننا نقدر نحقق اي مستحيل حتی لو العالم كله ضدنا الجيش المصري رجال نصر اکتوبر".





تكريم الجونة





وكان الفنان محمد هنيدي كرم خلال حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الجمعة قبل الماضية بحضور لفيف من أصدقائه من الفنانين على رأسهم أحمد السقا ومنى زكي وغيرهم الكثيرين.





عودة للمسرح





وشهد العام الجاري عودة "هنيدي" من جديد للمسرح من خلال كايرو شو، حيث قدم مسرحية "٣ أيام في الساحل"، والتي حققت نجاح كبير.





مسرحية "٣ أيام في الساحل" اخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين ويشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، احمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها ابو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.





العرض في السعودية





وعرضت المسرحية في المملكة العربية السعودية، علي المسرح العربي بمنطقة ابحر في إطار فعاليات موسم جدة الثقافي.





أشعل الحضور الطاغي لأولي عروض كايرو شو بالمملكة العربية السعودية " ٣ أيام في الساحل" لنجم الكوميديا محمد هنيدي، مواقع التواصل الاجتماعي السعودية وبخاصة موقعي تويتر وسناب شات، واحتلت أخبار العروض آلاف الحسابات بالمملكة منذ اللحظة الأولي لوصول نجوم المسرحية وحتي يوم عرضها الأخير.. وتصدر هاشتاج هنيدي في موسم جدة.



