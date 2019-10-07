"الجوكر" يحقق إيرادات قياسية في افتتاحية عرضه
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:14 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
نجح "الجوكر" في تحقيق رقم قياسي منذ طرحه في دور العرض السينمائية نهاية الأسبوع الماضي.
وحصد الفيلم في الولايات المتحدة وحدها أربعين مليون دولار يوم الجمعة الماضي، أي أكبر رقم يحققه فيلم في افتتاحية عرضه بشهر أكتوبر.
ستين مليون دولار
الفيلم حصد حتى الآن أكثر من ستين مليون دولار من مبيعات التذاكر عالميا بعد افتتاحه يوم الجمعة الفائت، ويتوقع أن يرتفع الرقم لأكثر من تسعين مليون دولار مع نهاية عطلة الأسبوع.
تدابير أمنية
وعلى ما يبدو أسابيع الجدل حول الفيلم لم تعق نجاحه، حيث ارتكز معظمها على انتقاد فكرة التعاطف مع إحدى أبرز الشخصيات الخيالية الشريرة، وخوف السلطات من تقليد الجمهور للجوكر وأفعاله دفعها لزيادة التدابير الأمنية في أغلب صالات السينما.
لكن رغم مخاوف البعض إلا أن الفيلم سبق أن حصل على إشادة شبه جماعية من النقاد حين افتتح في مهرجان البندقية السينمائي وحصل على جائزة الأسد الذهبي.
توقعات بترشيح فينيكس للأوسكار
كما توقع العديد ترشيح البطل واكين فينيكس لأهم الجوائز، وعلى رأسها الأوسكار لأفضل ممثل عن عام 2019.
Advertisements
- جون سينا يحقق إيرادات قياسية في فترة قصيرة
- بلاك بانثر بصدد تحقيق إيرادات قياسية قيمتها 235 مليون دولار مع بداية عرضه
- إيرادات قياسية وغير مسبوقة لـ Black Panther حول العالم
- تعرف على إيرادات "Avengers: Endgame" بعد 5 أيام من عرضه
- فيلم "بهارات" لـ سلمان خان يحقق أعلى إيراد في أول أيام عرضه
- 500 مليون دولار عائدات عرض إيرادات "Aladdin" عالميا
- عات بافتتاحية تاريخية لفيلم "جوكر" بإيرادات تصل لـ 155 مليون دولار
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فينيكس فن سينما دراما الفجر الفني الترشيح اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفنتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر