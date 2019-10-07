"الجوكر" يحقق إيرادات قياسية في افتتاحية عرضه

وحصد الفيلم في الولايات المتحدة وحدها أربعين مليون دولار يوم الجمعة الماضي، أي أكبر رقم يحققه فيلم في افتتاحية عرضه بشهر أكتوبر.

نجح "الجوكر" في تحقيق رقم قياسي منذ طرحه في دور العرض السينمائية نهاية الأسبوع الماضي.

ستين مليون دولار

الفيلم حصد حتى الآن أكثر من ستين مليون دولار من مبيعات التذاكر عالميا بعد افتتاحه يوم الجمعة الفائت، ويتوقع أن يرتفع الرقم لأكثر من تسعين مليون دولار مع نهاية عطلة الأسبوع.





تدابير أمنية





وعلى ما يبدو أسابيع الجدل حول الفيلم لم تعق نجاحه، حيث ارتكز معظمها على انتقاد فكرة التعاطف مع إحدى أبرز الشخصيات الخيالية الشريرة، وخوف السلطات من تقليد الجمهور للجوكر وأفعاله دفعها لزيادة التدابير الأمنية في أغلب صالات السينما.





لكن رغم مخاوف البعض إلا أن الفيلم سبق أن حصل على إشادة شبه جماعية من النقاد حين افتتح في مهرجان البندقية السينمائي وحصل على جائزة الأسد الذهبي.





توقعات بترشيح فينيكس للأ وسكار





كما توقع العديد ترشيح البطل واكين فينيكس لأهم الجوائز، وعلى رأسها الأوسكار لأفضل ممثل عن عام 2019.