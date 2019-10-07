رئيس حي الأسمرات: نقل 10 آلاف تلميذ ابتدائي إلى مدارس بالحي

قال المهندس حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، إن هذا المشروع من أعظم المشروعات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم فيه نقل 18300 أسرة من المناطق العشوائية التي كانوا يعيشون فيها، والتي كانت تمثل خطورة داهمة على حياتهم.





وأضاف "الغندور"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية ريهام الديب، أن هناك ثلاثة مراكز صحية في "أسمرات 1"، و"أسمرات 2"، و"أسمرات 3"، بالإضافة إلى مكتب صحة الأسمرات الخاص بالتطعيمات وشهادات الحجيج، ويستقبل جميع الأهالي من المناطق المحيطة لتقديم الخدمة الطبية لهم.





وتابع رئيس حي الأسمرات، أن التذكرة قيمتها جنيها واحدا، يشمل العلاج، ومركز "الأسمرات 1" يعمل لمدة 24 ساعة، ومن لا يتوفر له العلاج في المراكز الموجودة ييتم نقله إلى مستشفيات أخرى أكبر مثل البنك الأهلي، أو الشيخ زايد، وهما متوفرين للأسمرات فقط، لافتا إلى أنه يتم التجهيز لمستشفى كبيرة في "الأسمرات 4"، وسيتم افتتاحها عندما يفتتح الرئيس المرحلة الرابعة، وسوف تضم 120 سرير.





وأكد أن المراكز الصحية بها جميع التخصصات، ولكن لا يوجد مكان للعمليات الجراحية، نظرا لأنها موجودة في العمارات السكنية، ولكن هذا سوف يكون موجودا في المستشفى بالمرحلة الرابعة.





وأوضح أنه بالنسبة للخدمات التعليمية، فهناك 3 مدارس للتعليم الأساسي، ووصل عدد التلاميذ إلى 10 آلاف تلميذ يتم نقل أوراقهم بسهولة، وسيتم افتتاح مدرسة للثانوي الصناعي، وهناك 9 حضانات، ويتوفر فيها إمكانيات كبيرة، ويتوفر أيضا كافة الخدمات في حي الأسمرات.



