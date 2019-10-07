ديانا كرزون تفاجئ جمهورها بأحدث أغنياتها باللغة الكردية!

أصول كردية





وتسلل العشق إلى جوارح الفنانة ديانا كرزون من والدتها ذات الأصول الكردية لتنصهر روحها وهي العاشقة لوالدتها بجمال طبيعة كردستان ونضرة أزهارها لتترجم عشقها لوالدتها بأغنية "خاكي شيرين"، عاكسه بذلك هذا العشق لجمهورها في كردستان، واتسم العمل بالرومانسية وحب الطبيعة لتحلق كنسمة عليلة في سماء كردستان حامله نبضات قلب والدتها التي تهيم عشقا بأصولها الكردية مغردة في لحن الحنين لتلك الينابيع التي تروي ظَمَأ العاشقين .



وتم إطلاق العمل الغنائي "خاكي شيرين وتعني الأرض الجميلة او الخصبة"، عبر الإذاعات المحلية والعربية والخليجية والعراقية والكردية وعلى كافة المتاجر الالكترونية وعلى القناة الرسمية للفنان ديانا كرزون "اليوتيوب"، حتى تمكن محبيها من الاستماع لهذا العمل المميز.





الزي الكردي



وتميزت الفنانة وسوبر ستار العرب بالظهور بهذا العمل بالزي الكردي التقليدي من خلال صورة غلاف الأغنية " خاكي شيرين ".



نشاط كرزون الفني وتميزت الفنانة وسوبر ستار العرب بالظهور بهذا العمل بالزي الكردي التقليدي من خلال صورة غلاف الأغنية " خاكي شيرين ".



يذكر أن سوبر ستار العرب ديانا كرزون قامت بأحياء العديد من الحفلات الغنائية حققت نجاحا كبيرا من خلال الحضور الجماهيري المحب لكافة الألوان الغنائية التي تقدمها، كما أحيت مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في العاصمة الأردنية عمان في فندق الرويال وسط حضورا كبير