خبير: الشائعات توقفت عندما بدأت مصر حرب الاستنزاف
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:32 ص
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نعيم يوسف
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قال اللواء حسين علي عبد الرازق، خبير الشؤون الاستراتيجية والأمن القومي، إن الشائعات توقفت عندما بدأت مصر حرب الاستنزاف، وبدأت في إعادة بناء القوات المسلحة، مشيرا إلى أن الجندي المصري لديه الشجاعة والإقدام والقدرة على التضحية إذا أخذ فرصته في الحرب.
وأضاف "عبد الرازق"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن العدو الإسرائيلي قام بضرب المنازل، وكان يتم دفن المواطنين في قبور جماعية، مشددًا على أن الشعب تحمل اقتصاديات الحرب، والكثير من السيدات قمن ببيع المصاغ الخاص بهن وتبرعن به للبلد.
وشدد على أنه في وقت الخطر، يعود المواطن إلى مصريته، مؤكدا أن مصر حاليا تتعرض لحملات كبيرة جدًا، وعلى الرغم هناك شباب يعمل ليل نهار في المشروعات المختلفة ولا يلتفت للشائعات، موضحا أن هذا الأمر مراد به هدم الدولة.
أما اللواء محمد محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، فقد أكد أن مجلس الدفاع الوطني الذي أسسه جمال عبدالناصر بعد عام 1968، هو الذي يحافظ على القوات المسلحة حتى الآن، وهو الذي يضع الاستراتيجيات المختلفة للجيش، وتتغير كل عشر سنوات، وفقا لمتغيرات الظروف، والتهديدات التي تظهر.
ولفت مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إلى أن هذا المجلس هو الذي وضع خطة الخداع الاستراتيجي، في حرب 1973، موضحا أن 50% من نجاح الحرب كان بسبب هذه الخطة.
وأضاف "عبد الرازق"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن العدو الإسرائيلي قام بضرب المنازل، وكان يتم دفن المواطنين في قبور جماعية، مشددًا على أن الشعب تحمل اقتصاديات الحرب، والكثير من السيدات قمن ببيع المصاغ الخاص بهن وتبرعن به للبلد.
وشدد على أنه في وقت الخطر، يعود المواطن إلى مصريته، مؤكدا أن مصر حاليا تتعرض لحملات كبيرة جدًا، وعلى الرغم هناك شباب يعمل ليل نهار في المشروعات المختلفة ولا يلتفت للشائعات، موضحا أن هذا الأمر مراد به هدم الدولة.
أما اللواء محمد محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، فقد أكد أن مجلس الدفاع الوطني الذي أسسه جمال عبدالناصر بعد عام 1968، هو الذي يحافظ على القوات المسلحة حتى الآن، وهو الذي يضع الاستراتيجيات المختلفة للجيش، وتتغير كل عشر سنوات، وفقا لمتغيرات الظروف، والتهديدات التي تظهر.
ولفت مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إلى أن هذا المجلس هو الذي وضع خطة الخداع الاستراتيجي، في حرب 1973، موضحا أن 50% من نجاح الحرب كان بسبب هذه الخطة.
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