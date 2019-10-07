بعد غلق فيس بوك لصفحاتها.. عمرو بدر يعلن تضامنه مع 'الفجر': ضد استخدام سلاح الحجب
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:30 ص
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ميسون أبو الحسن
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أعلن عمرو بدر رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، تضامنه الكامل مع جريدة الفجر، بعد غلق إدارة موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لجميع صفحاتها والحسابات الشخصية للعاملين فيها.
وقال "بدر" إنه ضد استخدام سلاح الحجب من أي طرف، في وقت نحتاج أن نكفل فيه حرية الرأي والتعبير، مطالبًا بوجود مجتمع يحوي كافة الأصوات، مهما اختلفت الآراء وتباعدت.
وقال "بدر" إنه ضد استخدام سلاح الحجب من أي طرف، في وقت نحتاج أن نكفل فيه حرية الرأي والتعبير، مطالبًا بوجود مجتمع يحوي كافة الأصوات، مهما اختلفت الآراء وتباعدت.
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