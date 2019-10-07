نجم الزمالك يحدد شرطه من أجل الرحيل

كشفت تقارير صحفية أن مجلس إدارة الزمالك يفكر في الإبقاء على مهاجمه المغربي خالد بوطيب من أجل الاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده.





وأكدت التقارير أن خالد بوطيب لا يرغب فى الرحيل عن صفوف الفريق ويترقب الحصول على الفرصة كاملة في خلال المرحلة القادمة بينما يبحث بوطيب عن ضمانات إذا رحل عن الفريق.



وأشارت التقارير إلى أن بوطيب اشترط على إدارة الزمالك الحصول على قيمة عقده كاملة إذا قام بالتفكير في عرضه للبيع أو الاستغناء عن خدماته.