نجم الزمالك يحدد شرطه من أجل الرحيل
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:21 ص
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ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية أن مجلس إدارة الزمالك يفكر في الإبقاء على مهاجمه المغربي خالد بوطيب من أجل الاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده.
وأكدت التقارير أن خالد بوطيب لا يرغب فى الرحيل عن صفوف الفريق ويترقب الحصول على الفرصة كاملة في خلال المرحلة القادمة بينما يبحث بوطيب عن ضمانات إذا رحل عن الفريق.
وأشارت التقارير إلى أن بوطيب اشترط على إدارة الزمالك الحصول على قيمة عقده كاملة إذا قام بالتفكير في عرضه للبيع أو الاستغناء عن خدماته.
وتواجد خالد بو طيب مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في مقر النادي في يوليو الماضي وعقد جلسة مع الجهاز الفني بقيادة خالد جلال المدير الفني السابق للفريق كما حرص الجهاز الطبي على عقد جلسة مع اللاعب للتأكد من جاهزيته الطبية للمشاركة في التدريبات في الفترة المقبلة.
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