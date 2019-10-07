صراع إنجليزي إسباني إيطالي شرس على نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة كبار أندية أوروبا على رأسها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وآرسنال وبروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي في ضم المتألق مارتن أوديجارد نجم وسط ريال مدريد الإسباني والذي يلعب معارا في ريال سوسيداد.



وأكدت صحيفتي دايلي ميل وميرور البريطانيتين أن ريال مدريد حدد سعر أوديجارد بـ 62 مليون جنيه إسترليني كما أنه قيمة شرطه الجزائي تبلغ 350 مليون يورو. وأفادت الصحيفتين البريطانيتين بأن عددًا كبيرًا من الأندية الأوروبية مهتمة بالتعاقد مع أوديجارد بعد العروض الرائعة له مع ريال سوسييداد خلال الموسم الحالي.



وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة الملكي لا ترغب في بيع أوديجارد على الإطلاق حيث أكد فلورينتينو بيريز رئيس النادي بقاء النجم الصاعد مع الفريق على الأقل حتى عام 2023.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عقد مارتن مع الملكي يتضمن شرطا جزائيا تبلغ قيمته 350 مليون يورو.



وكانت تقارير صحفية بريطانية كشفت مطلع هذا الشهر عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع النرويجي مارتن أوديجارد نجم ريال سوسيداد المُعار من ريال مدريد.



وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن أوديجارد البالغ من العمر 20 عاما أصبح حط أنظار مفاجئ من بعض أندية النخبة في أوروبا بسبب تألقه اللافت للنظر في الموسم الحالي والذي يقضيه على سبيل الإعارة في ريال سوسيداد من ريال مدريد. وأكدت الصحيفة البريطانية أن أندية آرسنال ليفربول ومانشستر سيتي حريصة على التعاقد مع أوديجارد مما جعل مانشستر يونايتد يقوم بخطوة عملية أكثر من خلال إرسال كشافيه بهدف مُراقبة اللاعب عن قُرب.

