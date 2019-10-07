هاشتاج "أحمد صلاح حسني" تريند على تويتر بعد عرض الفيلم لأول مرة

نجح هاشتاج "أحمد صلاح حسني" في احتلال مركز متقدم بقائمة تريند تويتر بعد عرض "الممر" لأول مرة على شاشة "ON E"، وذلك بعد تألقه في الفيلم.





ومن المقرر أن تعيد قناة "ON E" عرض "الممر"، اليوم الإثنين فى تمام الساعة الخامسة عصرًا.





وكانت القناة أعلنت عرض الفيلم حصريًا لأول مرة عبر شاشته وذلك احتفالا المجيد، وذلك ابتداءًا من يوم الأحد.





وأعلنت قناة ON E عرض ‎، الأحد في تمام الساعة 10 مساءًا، على أن يعاد يوم السبت 12 أكتوبر.





dmc تعرض الفيلم





أيضًا تعرض قناة " dmc" الفيلم يوم الجمعة 11 أكتوبر في تمام الساعة 11 مساءًا، على أن يعاد يوم الثلاثاء 15 من الشهر ذاته.





كما يُعرض ‎ الفضائية، وعلى إحدى القنوات الأرضية من قنوات التلفزيون المصري يوم الأحد 6 أكتوبر، ويعاد عرضه مرة أخرى على إحدى قنوات التلفزيون المصري الفضائية، وذلك يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019.





قصة الفيلم





يتناول الفيلم قصة قوات الصاعقة المصرية خلال ، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من .





أبطال الفيلم





يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.