الغباشي: الأكاديميات العسكرية بالخارج تسأل عن سبب قدرة الجندي المصري على الوقوف أمام الدبابة



وأضاف "الغباشي"، في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن كل معاهد الأكاديميات العسكرية في الخارج، يسألون عن سبب قدرة الجندي المصري على الوقوف أمام الدبابة، ولم يكن أحد يصدق أن عسكري يقف أمام دبابة.



وتابع مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن الدبابات في الحرب تسير في الأمام، والجنود تسير خلفها، إلا في مصر، والسبب في ذلك العقيدة الموجودة لدى الجيش المصري، وهي "الخلطة السحرية للمقاتل المصري"، التي تجعله يواجه الدبابة.





وشدد على أن الجيش المصري لا يوجد به مرتزقة، ولا مجنسين، وبالتالي يقاتل دفاعا عن أرضه وعرضه، مؤكدا على أن الشعب وقف مع القوات المسلحة في حرب أكتوبر عام 1973، وأيضا في حربها ضد الإرهاب، وعمل عمل عظيم عندما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المطار الأسبوع الماضي، ووقف عند المنصة دعما للرئيس والقوات المسلحة، وأنه يجب علينا أن نستكمل المسيرة معا.

هنأ محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، الشعب المصري، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر عام 1973، مشددًا على أن الشعب هو البطل الحقيقي، وصاحب الإرادة في الحرب، وقدم لأبنائه الشجعان كل الدعم على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي كان يعيشها.