بعد تسببها في بكاء حماقي.. المغربية وئام رمضان الأكثر رواجا بيوتيوب
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:34 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
تصدرت المتسابقة المغربية وئام رضوان قائمة Trending يوتيوب، وذلك بعد تسببها في بكاء لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس".
ودخل المطرب محمد حماقي، ضمن قائمة تريند تويتر وذلك بعد بكائه في حلقة "ذا فويس" بعد تأثره الشديد بإراد وتصميم إحدى المتسابقات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
بكاء حماقي
وكان لهذه الفتاة القوية الإرادة أثرها الفتاك على مشاعر محمد حماقي، الذي لم يتمالك نفسه ولم يتمكن من حبس دموعه فدخل في نوبة بكاء شديدة.
حاولت أحلام تهدئته وقالت له لا تبكي وسط تأثر شديد من المتواجدين.
ووجه حماقي رسالة لوئام وقال لها إنه سينتحر إذا لم تختاره، وبعد مفاوضات عدة، اختارت أن تنضم لفريق محمد حماقي.
قصة وئام مع الإعاقة
وقد سردت وئام قصتها مع الإعاقة الحركية، وقالت إن الكرسي المتحرك ملازمها منذ طفولتها ولكنها عزمت على ألا تستسلم ودائمًا ماتنمي موهبتها وتثقلها بالقراءة.
كما صممت على أن تتقدم لبرنامج ذا فويس وتحاول اثبات نفسها أمام العالم وتبرهن على أن موهبتها تستحق الدعم والتشجيع وها هي بالفعل أثبتت ذلك وسكنت قلوب الجمهور.
من جانب آخر، عبر رواد التواصل الإجتماعي عن سعادتهم الكبيرة باختيار حماقي لموهبة كبيرة مثل وئام لأنها تستحق.
دعم لجنة ذا فويس
كما أشاد عدد كبير منهم بموقفه تجاهها متوجهين له بالشكر ولأعضاء لجنة التحكيم أيضًا على مشاعرهم تجاهها وموقفهم الإنساني، ودعمهم للمعاقين بشكل عام وإعطائهم فرصة طالما لديهم أصوات تستحق.
وقامت أحلام بمداعبة محمد حماقي، ونشرت صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وأرفقتها بتعليق قائلة: حماقي حبيبي لاتبكي، انت كمان فريقك كويس بس مش متل فريقي اوعى تزعل ياريس ياصديقي.
وانهالت عليها التعليقات من قبل محبيهما مؤكدين على حبهم للعلاقة الطيبة والصداقة التي نشأت بينهما.
Advertisements
- "أنا ابن أبويا" من مسلسل "رحيم" بصوت مدحت صالح ضمن الأكثر رواجًا بيوتيوب (فيديو)
- "Number One" لـ محمد رمضان تتصدر قائمة الأكثر رواجا بيوتيوب (فيديو)
- منافسة شرسة بين "الملك" و"100 وش" على صدارة يوتيوب (فيديو)
- "الملك" لـ محمد رمضان الأكثر رواجا بيوتيوب (فيديو)
- بماذا علق محمد رمضان على تصدره ترند يوتيوب بالملك والديزل ؟
- الحلقة الأربعون من "الأب الروحي" ضمن الأكثر رواجا بيوتيوب (فيديو)
- الإعاقة ليست في الجسد.. موهبة استثنائية زلزلت مسرح "The Voice" وأبكت محمد حماقي! (فيديو)
- مشاهدات قياسية لفيديو المتسابقة المغربية وئام رضوان بعد اشعالها The Voice
- برنامج The Voice.. محمد حماقي للمتسابقة وئام: هنحقق حلمها مع بعض
- بعد تسببها في بكاء لجنة تحكيم "ذا فويس".. وئام رضوان تتصدر Trending يوتيوب
المزيد عن: وئام رضوان نهال نجوم الفن مشاهير مزيكا فن فتاك سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن إنستجرامتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر