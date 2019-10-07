مانشستر يونايتد يحمي نجم الفريق من سخط الجماهير





دافع نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي عن لاعب الوسط الفرنسي للفريق بول بوجبا، بعد التقارير الصحفية التى أشارت أن اللاعب يقوم بمساومة النادى من اجل الرحيل ورفض التجديد للشياطين الحمر.





وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزيه ، أكدت أن مينو رايولا، وكيل بول بوجبا، يشترط حصول اللاعب على راتب أسبوعي يبلغ 600 ألف جنيه إسترليني، للموافقة على التجديد وعدم الرحيل عن الفريق.





وقال أحد المصادر فى مانشستر يونايتد الإنجليزي لصحيفة "ميرور" البريطانية أن بوجبا لم يقوم بمساومة النادى وأن ذلك الكلام غير صحيح وأن اللاعب يقوم بالتركيز فقط خلال الفترة الحاليه من أجل مساعدة فريقه وزملائه.





وأشار المصدر لصحيفة ميرور، قائلاً : "عقد بوجبا لا يزال يمتد إلى عامين قادمين معنا ، لذا فإن الوقت في صالحنا بشأن عقد مفاوضات حول التجديد، لكن حتى الآن لم تجري أي محادثات رسمية مع اللاعب ".





وكان بول بوجبا قريب من الرحيل لصفوف ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بعد طلب زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد والإصرار على التعاقد معه.





وكان رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، صرح عن فشل ريال مدريد فى التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قال رئيس ريال مدريد :" فشلنا فى صفقة بوجبا بسبب رفض مانشستر يونايتد بيع اللاعب ".