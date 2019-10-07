أحد أبطال حرب أكتوبر لـ الشباب: "شدوا حيلكم.. وخلوا بالكم من مصر" (فيديو)
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:20 ص
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نعيم يوسف
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قال اللواء يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن هذا اليوم لا ينسى، موضحا أنهم وصلت لهم معلومات في الييوم الثالث من الحرب أن إسرائيل تجهز قواتها للعودة مرة أخرى، ونصبوا لهم فخًا واستطاعوا تدمير 73 دبابة في أقل من نصف ساعة.
وأوضح "عمارة"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أنهم كانوا فرحين بخسائر الإسرائيليين، ورغم إصابته لم يشعر بهذه الإصابة، لافتا إلى أنهم كانوا يجمعون بطاقات القتلى، وعندما قتلوا مجموعة منهم، صرخ الباقي وسلموا أنفسهم، مشيرا إلى أن الدولة كرمته على ما فعله في الحرب، مشددا على أنه سعيد بما قدمه لمصر، معقبا: "شدوا حيلكم يا شباب وخلوا بالكم من مصر".
أما إسماعيل بيومي، من الفرقة 19 مشاة في حرب أكتوبر، لقبه الرئيس أنور السادت بأنه قاهر خط بارليف، فقد أشار إلى أن الإسرائيلين كانوا يظنون أنه لا يمكن اقتحامه، ولكن الفكرة التي جاءت من العالم المصري باقي زكي يوسف، باستخدام خراطيم المياة واستطاعوا تدميره، لافتا إلى أنهم أجروا المئات من التجارب على هذه الفكرة.
في السياق، قال عبد المنعم قناوي، من محافظة السويس، وساهم في تشكيل كتيبة من المدنيين نفذت عدد من العمليات خلف خطوط العدو، إن معنويات الضباط "كانت في السما"، ثم تعرضوا للنكسة عام 1967، وقام بعض الأهالي بتنظيم منظمة لإزعاج العدو، وكانوا يقومون بعمليات ليلا وعلى أهداف ثابتة.
وأوضح "عمارة"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أنهم كانوا فرحين بخسائر الإسرائيليين، ورغم إصابته لم يشعر بهذه الإصابة، لافتا إلى أنهم كانوا يجمعون بطاقات القتلى، وعندما قتلوا مجموعة منهم، صرخ الباقي وسلموا أنفسهم، مشيرا إلى أن الدولة كرمته على ما فعله في الحرب، مشددا على أنه سعيد بما قدمه لمصر، معقبا: "شدوا حيلكم يا شباب وخلوا بالكم من مصر".
أما إسماعيل بيومي، من الفرقة 19 مشاة في حرب أكتوبر، لقبه الرئيس أنور السادت بأنه قاهر خط بارليف، فقد أشار إلى أن الإسرائيلين كانوا يظنون أنه لا يمكن اقتحامه، ولكن الفكرة التي جاءت من العالم المصري باقي زكي يوسف، باستخدام خراطيم المياة واستطاعوا تدميره، لافتا إلى أنهم أجروا المئات من التجارب على هذه الفكرة.
في السياق، قال عبد المنعم قناوي، من محافظة السويس، وساهم في تشكيل كتيبة من المدنيين نفذت عدد من العمليات خلف خطوط العدو، إن معنويات الضباط "كانت في السما"، ثم تعرضوا للنكسة عام 1967، وقام بعض الأهالي بتنظيم منظمة لإزعاج العدو، وكانوا يقومون بعمليات ليلا وعلى أهداف ثابتة.
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