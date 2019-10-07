اليوم.. استكمال إجراءات إعادة محاكمة متهم بـ"خلية طلاب حلوان"

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تستكمل الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



كانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازى غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات.



وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 15 متهما بينهم 10 طلاب للمحاكمة الجنائية العاجلة.



وشملت قائمة المتهمين فى القضية رقم 2279 جنايات أمن الدولة طوارىء، لسنة 2018 المقيدة برقم 103 حصر أمن الدولة طوارىء، لسنة 2018 ورقم 108 جنايات أمن الدولة العليا، لسنة 2018، كلا من، " وليد منير إسماعيل" 23 سنة طالب، و"محمد جمال الدين، 26 سنة طالب، و" أحمد رأفت جمال الدين" 30 سنة عامل بمقهى، و" عمر رأفت جمال الدين" 21 سنة طالب، و" محمد رأفت جمال" 22 سنة طالب، و" أحمد عبد الغنى محمد" 34 سنة، و" أحمد محمود عبد العزيز" 22 سنة حاصل على بكالوريوس علوم، و" عاصم أحمد زكى" 22 سنة طالب، و" على احمد محمد" 29 سنة طالب، و" عمر أحمد محمد" 27 سنة طالب، و" خالد محمد عبد السلام" 22 سنة طالب، و" عمرو محسن أحمد" 32 سنة مهندس، و" عمر ياسر فؤاد إبراهيم" 21 سنة طالب، و" عمر خالد محمود" 21 سنة طالب، و" على الدين محمد" 21 سنة طالب".





