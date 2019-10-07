جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعثر نابولي وفوز يوفنتوس



شهدت الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو"، سقوط نابولي في فخ التعادل وفوز يوفنتوس بمباراة الديربي أمام إنتر ميلان الإيطالي.





ونجح ميلان في إستعادة نغمة الإنتصارات في الجولة السابعة بالدوري بفوزه الصعب على جنوى بهدفين مقابل هدف، وواصل فيورنتينا انتصاراته بالكالتشيو بهدف نظيف أمام ضيفه أودينيزي.





وسقط في نفس الجولة أندية لاتسيو، وروما، ونابولي في فخ التعادل بنتائج 2-2، و1-1، و0-0 على الترتيب، قبل أن يقتنص يوفنتوس صدارة الكالتشيو بفوز صعب على إنتر ميلان، بهدفي الثنائي الأرجنتيني باولو ديبالا، وجونزالو هيجوايين، بينما أحرز لاوتارو مارتينيز هدف إنتر ميلان الوحيد.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي: