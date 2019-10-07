اليوم.. إنطلاق معسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري

ينطلق اليوم الأثنين الموافق 7 أكتوبر معسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة المدير الفنى الجديد حسام البدري، في أحد فنادق القاهرة، والذى سيستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجاري وسيتخلله مواجهة وديه أمام منتخب بتسوانا إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.









وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي المحدد له 14 أكتوبر الحالي ، ضمت القائمة 18 لاعبا إلي جانب الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا









وضمت القائمة: محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد، وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد





ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل على ستاد القاهرة الدولى بعد أن أعلن محمد بركات مدير المنتخب عن ذلك، كما أعلن أيضاً عن تدريبات المنتحب ستكون طوال الفترة على ستاد القاهرة.









وتصل بعثة منتخب بتسوانا إلى القاهرة فجر يوم الثلاثاء، 8 أكتوبر الجاري تمهيدا لخوض المباراة الودية الدولية أمام الفراعنة.









ويستمر المنتخب البتسواني في تدريباته بمعسكر في القاهرة يستمر حتى يوم 14 أكتوبر موعد المباراة الودية المقرر لها السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.