اليوم.. إنطلاق معسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:31 ص
Advertisements
محمد جمال
Advertisements
Advertisements
ينطلق اليوم الأثنين الموافق 7 أكتوبر معسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة المدير الفنى الجديد حسام البدري، في أحد فنادق القاهرة، والذى سيستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجاري وسيتخلله مواجهة وديه أمام منتخب بتسوانا إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.
وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي المحدد له 14 أكتوبر الحالي ، ضمت القائمة 18 لاعبا إلي جانب الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا
وضمت القائمة: محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد، وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد
ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل على ستاد القاهرة الدولى بعد أن أعلن محمد بركات مدير المنتخب عن ذلك، كما أعلن أيضاً عن تدريبات المنتحب ستكون طوال الفترة على ستاد القاهرة.
وتصل بعثة منتخب بتسوانا إلى القاهرة فجر يوم الثلاثاء، 8 أكتوبر الجاري تمهيدا لخوض المباراة الودية الدولية أمام الفراعنة.
ويستمر المنتخب البتسواني في تدريباته بمعسكر في القاهرة يستمر حتى يوم 14 أكتوبر موعد المباراة الودية المقرر لها السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.
Advertisements
- مصر تواجه بتسوانا على ستاد القاهرة
- عاجل.. حسام البدري يعلن قائمة منتخب مصر ويستثني نجوم "الأوليمبي"
- قائمة منتخب مصر.. 3 مهاجمين فقط وإنصاف بكار وجمعة وحمدي والسولية وأفشة وحسام
- الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز في قائمة منتخب مصر (أسماء)
- موعد وصول المحترفين وأماكن تدريب المنتخب في معسكر أكتوبر
- الوجوه الجديدة في قائمة منتخب مصر مع حسام البدري
- طلائع الجيش يحتفل بمحمد بسام
- البدري ينتظر تقرير "السولية" لحسم موقفه مع المنتخب.. ويحدد البديل
- موعد مباراة مصر وبتسوانا الودية في الاختبار الأول لـ"حسام البدري"
- هل يسير البدري علي خطي فايلر في تدريب منتخب مصر؟
المزيد عن: منتخب مصر حسام البدري الدوري المصريتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر