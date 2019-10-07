

اختتمت منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الأحد، بسقوط الزمالك المفاجئ في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام إف سي مصر الصاعد حديثًا لبطولة الدوري.





وشهدت الجولة أيضًا تعثر بيراميدز أمام طلائع الجيش بهدفين لمثلهما، ليفتح الزمالك وبيراميدز الطريق للأهلي نحو التحليق في صدارة الدوري بعد تفوق الأخير على مضيفه أسوان بنتيجة 5-1.





كما أستعاد الإسماعيلي نغمة الإنتصارات من جديد بفوزه الصعب على وادي دجلة بنتيجة 1-0، وحسم الاتحاد السكندري مواجهة المصري لصالحه بهدف نظيف.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة كالتالي: