جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:26 ص
Advertisements
حسن شحاتة
Advertisements
Advertisements
اختتمت منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الأحد، بسقوط الزمالك المفاجئ في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام إف سي مصر الصاعد حديثًا لبطولة الدوري.
وشهدت الجولة أيضًا تعثر بيراميدز أمام طلائع الجيش بهدفين لمثلهما، ليفتح الزمالك وبيراميدز الطريق للأهلي نحو التحليق في صدارة الدوري بعد تفوق الأخير على مضيفه أسوان بنتيجة 5-1.
كما أستعاد الإسماعيلي نغمة الإنتصارات من جديد بفوزه الصعب على وادي دجلة بنتيجة 1-0، وحسم الاتحاد السكندري مواجهة المصري لصالحه بهدف نظيف.
ويرصد لكم "الفجر الرياضي" في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة كالتالي:
1- الأهلي 9 نقاط.
2- بيراميدز 7 نقاط.
3- المقاولون العرب 7 نقاط.
4- الزمالك 7 نقاط.
5- الاتحاد السكندري 6 نقاط.
6- الإسماعيلي 6 نقاط.
7- المصري 4 نقاط.
8- سموحة 4 نقاط.
9- طنطا 4 نقاط.
10- حرس الحدود 3 نقاط.
11- مصر المقاصة 3 نقاط.
12- الجونة 3 نقاط.
13- الإنتاج الحربي 3 نقاط.
14- طلائع الجيش نقطتين.
15- نادي مصر نقطتين.
16- وادي دجلة 1 نقطة.
17- أسوان 1نقطة.
18- إنبي 1 نقطة.
Advertisements