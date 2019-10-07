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نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:02 ص
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نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن الكلاسيكو
ريال مدريد
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محمد جمال
 
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أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى عن إصابة نجم وسط الفريق، مما يجعله مهدد بالغياب عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة الإسبانى والمقرر لها يوم 26 أكتوبر الجاري، بعدما أعلن الفريق عن تعرضه للإصابه.


وأعلن نادى ريال مدريد عن إصابة لاعب الوسط الألمانى تونى كروس في قدمه اليسري بإصابة عضليه قد تبعده عن الملاعب لفترة بعدما تم إجراء فحوصات طبية عليه اليوم بعد خروجه أمس مصاب فى لقاء ريال مدريد أمام غرناطة بالدوري الإسباني.


وكان ريال مدريد قد فاز أمس على نظيره غرناطة برباعيه مقابل هدفين سجل للريال كل من كريم بنزيمة وإيدين هازارد ولوكا مودريتش وجيمس رودريجيز، ليتصدر الفريق بطولة الدوري الإسبانى برصيد 18 نقطة.


وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن الإصابة قد تبعد توني كروس لاعب وسط ريال مدريد عن المباريات لفترة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع، مما يهدد مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.
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