فنان أمريكي يهدي باريس منحوتة باقة "تيوليب" عملاقة!





أهدى الفنان الأمريكي جيف كونز، باريس منحوتة باقة "تيوليب" عملاقة!





وتصور المنحوتة يدًا ضخمة ممسكة بباقة من زهور التيوليب الملونة تكريما لذكرى ضحايا الهجمات التي نفذها إسلاميون متشددون هناك في نوفمبر نشرين الثاني 2015.





وصف المنحونة





والمنحوتة التي يبلغ طولها 12 مترا تضم 11 من زهور التيوليب التي ترمز في بعض الثقافات إلى الحب.

وقال كونز إنه صنع باقة التيوليب للتعبير عن دعم الأمريكيين للشعب الفرنسي بعد الهجمات التي تسببت في مقتل 130 شخصا.

كلمة كونز للصحفيين

وأضاف للصحفيين ”عايشت كمواطن في نيويورك تجربة هجمات الحادي عشر من سبتمبر والكآبة التي خيمت على المدينة. لقد استغرق الأمر سنوات لكي تعود المدينة إلى الحياة من جديد“.

عائدات باقة "تيوليب"

وقال كونز إن 80 بالمئة من عائدات بيع حقوق الملكية الفكرية لهذا العمل الفني، الذي كشف النقاب عنه يوم الجمعة، ستذهب لأسر الضحايا بينما ستخصص نسبة 20 بالمئة لصيانة المنحوتة.



