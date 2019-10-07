بعد عرض "الممر".. هاشتاج "أحمد فراج" تريند على تويتر
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:58 ص
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احتل هاشتاج "أحمد فراج" مركزًا متقدمًا بقائمة تريند تويتر بعد عرض "الممر" لأول مرة على شاشة "ON E".
ومن المقرر أن تعيد قناة "ON E" عرض "الممر"، اليوم الإثنين فى تمام الساعة الخامسة عصرًا.
وكانت القناة أعلنت عرض الفيلم حصريًا لأول مرة عبر شاشته وذلك احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وذلك ابتداءًا من يوم الأحد.
وأعلنت قناة ON E عرض فيلم الممر علي ON E، الأحد في تمام الساعة 10 مساءًا، على أن يعاد يوم السبت 12 أكتوبر.
dmc تعرض الفيلم
أيضًا تعرض قناة "دي إم سي dmc" الفيلم يوم الجمعة 11 أكتوبر في تمام الساعة 11 مساءًا، على أن يعاد يوم الثلاثاء 15 من الشهر ذاته.
كما يُعرض فيلم الممر علي ON E الفضائية، وعلى إحدى القنوات الأرضية من قنوات التلفزيون المصري يوم الأحد 6 أكتوبر، ويعاد عرضه مرة أخرى على إحدى قنوات التلفزيون المصري الفضائية، وذلك يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019.
قصة الفيلم
يتناول الفيلم قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
أبطال الفيلم
يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.
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