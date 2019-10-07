ريال مدريد يستغل انسحاب مانشستر يونايتد ويسعى لضم نجم آياكس

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن سعي ريال مدريد للتعاقد مع الهولندي فان دي بيك نجم آياكس أمستردام الهولندي عقب نهاية الموسم، حيث أن الملكي مرشح بشكل قوي لضم النجم الهولندي بعد انسحاب مانشستر يونا يتد من السباق على ضمه.





وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن إدارة الشياطين الحمر رفضوا دفع سعر النجم الهولندي البالغ 100 مليون جنيه إسترليني.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الملكي يستعد لحسم صفقة بعد 3 أشهر فقط من رفض مانشستر يونايتد دفع نحو ثلث هذا الرقم.



ونشأ فان دي بيك في أكاديمية آياكس وكان ضمن الفريق الذي تعرض للهزيمة من مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي عام 2017.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن اللاعب تطور منذ ذلك الحين ليصبح من أهم لاعبي الوسط في أوروبا ممن يتسمون بسمة تسجيل الأهداف الغزيرة.



وقاد فان دي بيك فريقه الهولندي لتقديم مستوى رائع في الموسم الماضي، حيث سجل أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا في الدور قبل النهائي من البطولة كما سجل 12 هدف الموسم الماضي وساعد الفريق الهولندي على تسجيل 3 أهداف في الموسم الحالي.



وكان ريال مدريد توصل لاتفاق مع آياكس أمستردام الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجل ضم فان دي بيك مقابل 50 مليون يورو ومع ذلك أوقف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي إتمام الصفقة لاعتقاده بأن النجم الهولندي لن يقدم نفس المستوى المتوقع أن يظهر به الفرنسي بول بوجبا إذا انضم إليه من مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وكانت تقارير إعلامية إسبانية كشفت الشهر الماضي عن خطة ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد مع دوني فان دي بيك نجم آياكس أمستردام الهولندي في حال لم يتم بيع لاعبين سيتم تأجيل قدومه للموسم القادم.



وذكر برنامج لاسيكستا الإسباني فإن الاتفاق تم مع النجم الهولندي المتألق لكنه اشترط بيع لاعبين آخرين من أجل ضمه.