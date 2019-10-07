مصرع جندي أممي وإصابة خمسة آخرين في هجومين بمالي

أسفر هجومين، أحدهما مسلّح والآخر بعبوة ناسفة، استهدفا قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في هذا البلد "مينوسما"، عن مقتل جندي أممي وإصابة خمسة آخرين بجروح.





وصرح أوليفييه سالغادو، المتحدّث باسم قوة "مينوسما" عبر فيسبوك، أنّ جنوداً من القوة الأممية كانوا يقومون بدورية أمنية قرب أغلهوك (شمال شرق) أمس الأحد، حين انفجرت العبوة لدى مرور آليّتهم مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين بجروح.





وفي أنحاء باندياغارا (وسط) تعرضت قوة من القبعات الزرق لهجوم مسلح صباح الأحد، مما أسفر عن إصابة أحد عناصر القوة بجرو بالغة استدعت نقله على متن طوافة للعلاج، بحسب مينوسما.



