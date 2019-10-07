ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصرع جندي أممي وإصابة خمسة آخرين في هجومين بمالي

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:49 ص
Advertisements
مصرع جندي أممي وإصابة خمسة آخرين في هجومين بمالي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أسفر هجومين، أحدهما مسلّح والآخر بعبوة ناسفة، استهدفا قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في هذا البلد "مينوسما"، عن مقتل جندي أممي وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وصرح أوليفييه سالغادو، المتحدّث باسم قوة "مينوسما" عبر فيسبوك، أنّ جنوداً من القوة الأممية كانوا يقومون بدورية أمنية قرب أغلهوك (شمال شرق) أمس الأحد، حين انفجرت العبوة لدى مرور آليّتهم مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وفي أنحاء باندياغارا (وسط) تعرضت قوة من القبعات الزرق لهجوم مسلح صباح الأحد، مما أسفر عن إصابة أحد عناصر القوة بجرو بالغة استدعت نقله على متن طوافة للعلاج، بحسب مينوسما.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مقتل جنود مالي قوات أممية الأمم المتحدة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم

DMCA.com Protection Status