نقيب الإعلاميين: تفعيل روح حرب أكتوبر بدأ بشكل حقيقي بعد ثورة 30 يونيو (فيديو)
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:03 ص
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أمنية فوزي
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قال الإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن تفعيل روح حرب أكتوبر بدأ بشكل حقيقي بعد ثورة 30 يونيو، بالإرادة السياسية التي بدأت تظهر، وتتصرف بروح أكتوبر، وتصدي أبطالنا بالجيش والشرطة للإرهاب بروح أكتوبر، والإنجازات والمشروعات والتحرك الدبلوماسي والخارجي بروح أكتوبر، معلقًا: "كل ما يتم الآن يتم بروح أكتوبر".
وعلق "الكنيسي"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية الذكرى السادسة والأربعون لنصر أكتوبر العظيم، قائلًا إن الرئيس السيسي أوضح بشكل دقيق للغاية قيمة حرب أكتوبر، وأضاف أن هذه الحرب كانت تجسيد للتلاحم بين الشعب والجيش بصورة غير مسبوقة.
وأوضح نقيب الإعلاميين، أنه كان يقوم بدوره في حرب الاستنزاف كمراسل حربي، لافتًا إلى أن المتاعب الاقتصادية التي كانت كانت موجودة وقتها أكثر 100 مرة من الموجودة حاليًا.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية نصر أكتوبر، إن قدر هذا الوطن أن يتعرض لأمواجٍ عاتية يأتي أغلبها من الخارج، ولكنها تتحطم دومًا أمام صلابة وتماسك الشعب المصري الذي يربطه بأرضه رباطٌ وثيق، ويربطه بجيشه الوطني ميثاقٌ وعهد بالحفاظ على الأرض، وحماية الشعب، وصولا الكرامة الوطنية، مضيفا أنه خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها وصولًا إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب.. ولتصل إلى المواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة، حيث أنها حربٌ تستهدف إثارة الشك والحيرة، وبث الخوف والإرهاب، وتستهدف تدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية بتصوير الدولة كأنها هي العدو، وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب كأنها هي الحصن والملاذ.
وعلق "الكنيسي"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية الذكرى السادسة والأربعون لنصر أكتوبر العظيم، قائلًا إن الرئيس السيسي أوضح بشكل دقيق للغاية قيمة حرب أكتوبر، وأضاف أن هذه الحرب كانت تجسيد للتلاحم بين الشعب والجيش بصورة غير مسبوقة.
وأوضح نقيب الإعلاميين، أنه كان يقوم بدوره في حرب الاستنزاف كمراسل حربي، لافتًا إلى أن المتاعب الاقتصادية التي كانت كانت موجودة وقتها أكثر 100 مرة من الموجودة حاليًا.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية نصر أكتوبر، إن قدر هذا الوطن أن يتعرض لأمواجٍ عاتية يأتي أغلبها من الخارج، ولكنها تتحطم دومًا أمام صلابة وتماسك الشعب المصري الذي يربطه بأرضه رباطٌ وثيق، ويربطه بجيشه الوطني ميثاقٌ وعهد بالحفاظ على الأرض، وحماية الشعب، وصولا الكرامة الوطنية، مضيفا أنه خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها وصولًا إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب.. ولتصل إلى المواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة، حيث أنها حربٌ تستهدف إثارة الشك والحيرة، وبث الخوف والإرهاب، وتستهدف تدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية بتصوير الدولة كأنها هي العدو، وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب كأنها هي الحصن والملاذ.
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