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إعادة فتح كوبري 6 أكتوبر اتجاه مدينة نصر بعد انتهاء صيانة الفواصل

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:40 ص
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إعادة فتح كوبري 6 أكتوبر اتجاه مدينة نصر بعد انتهاء صيانة الفواصل
كوبري أكتوبر
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افتتح كوبرى 6 أكتوبر، مرة آخرى بالمنطقة الواقعة من أعلى غمرة فى اتجاه مدينة نصر، بعد انتهاء أعمال الصيانة والإصلاح وتجديد الفواصل، وذلك وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.
 
يذكر أن الإدارة العامة لمرور القاهرة، كانت قد أغلقت كوبرى أكتوبر جزئيا بسب إصلاحات وتم إتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاه القادم من أعلى ميدان رمسيس تجاه مدينة نصر فى الوصلة بين أعلى غمرة وحتى أعلى وزارة المالية "والعمل بنصف الإتجاه بالتناوب" وتستكمل باقى الأعمال خلال الأسبوع المقبل وسط تدعيم الطرق بالخدمات لحين الانتهاء منها.

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