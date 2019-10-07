حمدي الكنيسي: قناة الجزيرة تحترق وتقترب من النهاية (فيديو)
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
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أمنية فوزي
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علق الإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلامين، على تصريحات قناة الجزيرة على انتصار حرب أكتوبر 1973، قائلًا: "قناة الجزيرة عمرها ما كانت أد الكلام، ومتخبطة، وما حدث اليوم دليل على أن سمعتهم وسيرتهم أصبحت مخزية لهم".
وأضاف "الكنيسي"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أن قناة الجزيرة وقطر تقوم بدور يشبه الدور الإسرائيلي، وإسرائيل سعيدة بهذا الدور.
وأكد نقيب الإعلاميين، أن ما فعله المصريون في حرب أكتوبر أعاد للعرب كرامتهم التي كانت ضائعة، موضحًا أن هدف الجزيرة هو إحداث القلق في مصر والدول العربية، مؤكدًا أنهم يحترقون ويقتربون من النهاية بشكل واضح جدًا.
وفي ذات السياق، قال الإعلامي محمد الباز قناة الجزيرة كشفت عن حقدها اليوم على مصر، أثناء احتفالات نصر حرب أكتوبر، موضحًا أنها وصفت نصر أكتوبر قائلة: "حدث في مثل هذا اليوم.. حققت الجيوش العربية انتصارات كبيرة حيث تم تحرير شريط ضيق على الضفة الشرقية لقناة السويس من أراضي سيناء وجزء من الجولان بعد احتلالهما عام 1967".
وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أن قناة الجزيرة ليس قناة إعلامية، وإنما قناة استعمارية؛ في يد من يريدون تخريب هذا البلد، معلقًا: "وهذا ليس بجديد ولا غريب على قناة الجزيرة"، موضحًا أن قناة الجزيرة تستهدف هز ثقة المواطن في مؤسسته ومؤسسات دولته.
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