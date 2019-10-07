نقيب الإعلاميين: انتصار أكتوبر 1973 "معجزة" (فيديو)

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قال الإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلامين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ذكر خلال كلمته في احتفالية نصر أكتوبر، أكد أن الأجيال الجديدة تحتاج بشدة لمن يضع إليها الصورة الحقيقية لإعجاز أكتوبر 1973 بفضل الآباء والأجديد والجيش والشعب، مؤكدًا أن انتصار أكتوبر 1973 معجزة تصل إلى حد الإعجاز.



وطالب "الكنيسي"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، بالبدء في وضع خطة شاملة بعمل تماثيل في الشوارع لأبطال حرب أكتوبر؛ حتى يتعرف الشباب على هذه النماذج، كما طالب بتدريس مادة أساسية خاصة بحرب أكتوبر في التعليم، كما طالب الدراما بالاهتمام بتقديم هذه النماذج، معلقًا: "نجاح فيلم الممر فتح الشهية لإخراج أفلام ومسلسلات بهذا المستوى".



ولفت نقيب الإعلاميين، إلى أن الموانع الطبيعية والصناعية في حرب أكتوبر كانت كفيلة بأن تجعل الجيش المصري لا يفكر في العبور.



الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال، في كلمته في احتفالية نصر أكتوبر، إن مصر اليوم بأحد أعظم وأمجد أيامها، ويوم عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل، وبين الماضي والمستقبل، مضيفا أن يوم السادس من أكتوبر عام 1973 لا يمثل فقط نصرًا عسكريًا باهرًا، حققته القوات المسلحة باقتدار، بل هو تعبير فريد عن إرادة أمة، وتماسك شعب استمد من تاريخه العريق صلابة وقوة لا تقهر.

و

وأكد الرئيس السيسي، أن من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماذا حدث في تلك الفترة ومن حقهم علينا نحن من عاصرنا تلك الأيام، وأن نوضح بجلاء كيف كان الاختبار قاسيًا، وكيف استطاع المصريون تجاوزه بنجاح، وكيف تكاتف الشعب كله وراء قواته المسلحة، وليصبح الشعب كله جيشًا، ليخرج من هذه الملحمة نصرًا، ويرد الاعتبار، ويفتح الأبواب أمام استعادة الأرض، وتحقيق السلام معًا.