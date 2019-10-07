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تسجيل صوتي لقائد إسرائيلي بعد أسره في حرب 1973 (فيديو)

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:34 ص
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تسجيل صوتي لقائد إسرائيلي بعد أسره في حرب 1973 (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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قالت شاهيناز راغب، مدير عام البرنامج العبري الأسبق بالإذاعة المصرية، إنها أذاعت أسر القائد الإسرائيلي عساف ياجوري، معلقة: "تم أسر الراس الكبيرة بتاعتهم".

وأضافت "راغب"، خلال تقرير، أذاعته فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، أن إسرائيل كذبت خبرها الخاص بـ أسر القائد الإسرائيلي عساف ياجوري، مشيرة إلى أن مدير برنامجها وقتها، أحمد الحملي، تواصل معها، وروت له تفاصيل الواقعة، وأكد أنه سيرسل لها تفاصيل الواقعة، وبالفعل سجل مع عساف ياجوري، وأخذ منه عنوانه في تل أبيب، وعدد الأولاد، واسم زوجته، ورقم الهاتف.

وتابعت مدير عام البرنامج العبري الأسبق بالإذاعة المصرية: "حدث رد فعل غير عادي وقتها، وحدث هزة في الثقة في الإعلام الإسرائيلي داخل الشارع الإسرائيلي".

وأذاعت فضائية "دي إم سي"، تسجيلًا صوتيًا للإذاعة المصرية مع الأسير عساف ياجوري عام 1973، حيث سأله المذيع عن اسمه، وعن رتبته في الجيش الإسرائيلي، ورد: "اسمي عساف ياجوري، عقيد في الجيش الإسرائيلي".

كما سأله عن الحرب التي تديرها الدبابات المصرية أمام الدبابات الإسرائيلية، وقال "ياجوري": "كانت هناك ميزة رأيتها من خلال السيطرة على الأرض من قبل المصريين، في القطاع الذي كنت أتولى السيطرة عليه كما أن جزءًا من المهمة التي كنت منوطًا بها لم تكتمل، هذا ما يمكن أن أقوله في هذا الصدد".

وبسؤاله عن المهمة التي كان مكلفًا بها أثناء الحرب، رد قائلًا: "المهمة كانت التصدي للقوات المتواجدة في القطاع المركزي في سيناء".


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