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الأرصاد: هذه المناطق ستشهد سقوط أمطار اليوم

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:56 ص
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الأرصاد: هذه المناطق ستشهد سقوط أمطار اليوم
أمطار
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس الإثنين الموافق 7 أكتوبر2019، متوقعة أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وأضاف البيان، أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض المناطق في شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، ويصاحبها سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وبعض المناطق المتفرقة من جنوب البلاد. 

وأشار إلى أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتناول البيان أهم درجات لحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي
الصغرى – العظمى 
القاهرة 22-32
الإسكندرية 22-29
رفح 19-29
كاترين15-29
شرم الشيخ 25-35
أسون 27-39
حلايب 28-34

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