أحد أبطال أكتوبر: "معرفناش إن في حرب إلا الساعة 12 الظهر" (فيديو)
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:59 ص
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هدى عبدالرازق
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قال العميد أحمد نبيل، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنهم استعدوا لنصر أكتوبر منذ معركة هزيمة 67، حيث بدأوا يستعدوا لخوض معركة الانتصار، معقبا: "هدفنا كان الوصول إلى يوم النصر من كل قلبنا".
وأشار "نبيل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه شارك في العبور، منوهًا بأن موعد اندلاع الحرب لم يكن معلومًا، والعملية كانت سرية للغاية، معقبا: "معرفناش إن في قتال وحرب إلا الساعة 12 ظهرا".
وأضاف أحد أبطال حرب أكتوبر، أنهم تلقوا خبر عبور أول قوات مصرية لقناة السويس بفرحة عظيمة، وكانت الساعة 2 إلا 5 دقائق، وهنا علموا أن الحرب قد بدأت، وهذا هو اليوم الذي كانوا ينتظروه من 6 سنوات، ليعقب الإعلامي عمرو أديب: "ليا الشرف أكلم حد من أبطالنا اللي عبروا".
وأشار "نبيل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه شارك في العبور، منوهًا بأن موعد اندلاع الحرب لم يكن معلومًا، والعملية كانت سرية للغاية، معقبا: "معرفناش إن في قتال وحرب إلا الساعة 12 ظهرا".
وأضاف أحد أبطال حرب أكتوبر، أنهم تلقوا خبر عبور أول قوات مصرية لقناة السويس بفرحة عظيمة، وكانت الساعة 2 إلا 5 دقائق، وهنا علموا أن الحرب قد بدأت، وهذا هو اليوم الذي كانوا ينتظروه من 6 سنوات، ليعقب الإعلامي عمرو أديب: "ليا الشرف أكلم حد من أبطالنا اللي عبروا".
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