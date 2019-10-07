لهذا السبب قدمت جولدا مائير اعتذارًا رسميًا لـ الرئيس السادات في 73 (فيديو)
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:48 ص
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داليا الحسين
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أذاعت قناة "dmc"، تقريرًا مصورا عن حرب أكتوبر 1973، الذي جاء بعنوان "السر وراء تقديم جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل اعتذارًا رسميًا لـ الرئيس محمد أنور السادات في 73".
وقال أحمد بلال، الباحث في الشؤون الإسرائيلية إن "جولدا مائير" رئيسة وزراء إسرائيل إبان الحرب، وصفت انتصارات أكتوبر بالكارثة والكابوس المرعب التي ستعيش معه للأبد.
وأضاف أن جيش الاحتلال لأول مرة يشعر بالأسر والموت وانتهاء الذخيرة، وهو ما أصاب الإسرائيليين بأزمات نفسية، موضحا أن المصحات النفسية بإسرائيل كانت مليئة بالجنود الصهاينة، وبعضهم نسوا أسمائهم من هول الحرب.
في حين، قال الدكتور إبراهيم البحراوي، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس إن "جولدا مائير" رئيسة وزراء إسرائيل قدمت اعتذارًا رسميًا لـ الرئيس السادات، حيث كانت لديها تصور بأنه ذو شخصية هذلية، يوعد الشعب المصري بالحرب ولكنه يتراجع.
وأضاف أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس، أن جولد مائير قالت إن ما فعله السادات يوضح أنه يقدم نفسه في هذه الصورة متعمدا لخداع الجيش الإسرائيلي.
وقال أحمد بلال، الباحث في الشؤون الإسرائيلية إن "جولدا مائير" رئيسة وزراء إسرائيل إبان الحرب، وصفت انتصارات أكتوبر بالكارثة والكابوس المرعب التي ستعيش معه للأبد.
وأضاف أن جيش الاحتلال لأول مرة يشعر بالأسر والموت وانتهاء الذخيرة، وهو ما أصاب الإسرائيليين بأزمات نفسية، موضحا أن المصحات النفسية بإسرائيل كانت مليئة بالجنود الصهاينة، وبعضهم نسوا أسمائهم من هول الحرب.
في حين، قال الدكتور إبراهيم البحراوي، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس إن "جولدا مائير" رئيسة وزراء إسرائيل قدمت اعتذارًا رسميًا لـ الرئيس السادات، حيث كانت لديها تصور بأنه ذو شخصية هذلية، يوعد الشعب المصري بالحرب ولكنه يتراجع.
وأضاف أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس، أن جولد مائير قالت إن ما فعله السادات يوضح أنه يقدم نفسه في هذه الصورة متعمدا لخداع الجيش الإسرائيلي.
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